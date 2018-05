Impresa 4.0 : Bnl e Unindustria Pordenone insieme per processi innovazione (2) : (AdnKronos) - La Banca punta a sostenere le imprese in questo delicato step, azzerando il tasso di interesse sui finanziamenti per i primi tre mesi della loro durata, fermo restando che le aziende potranno ovviamente beneficiare anche delle agevolazioni regionali, nazionali ed internazionali previst

Impresa 4.0 : Bnl e Unindustria Pordenone insieme per processi innovazione : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – Impresa 4.0 e Filiera 4.0 espressioni di una ‘nuova rivoluzione industriale’, che Bnl gruppo Bnp Paribas sta sostenendo grazie ad accordi con le diverse associazioni imprenditoriali sul territorio. è in questo contesto che la Banca ha appena siglato una partnership con Unindustria Pordenone per rispondere alle esigenze delle aziende associate. Bnl punta a promuove la diffusione delle tecnologie che ...

Impresa 4.0 : Bnl e Unindustria Pordenone insieme per processi innovazione (2) : (AdnKronos) – La Banca punta a sostenere le imprese in questo delicato step, azzerando il tasso di interesse sui finanziamenti per i primi tre mesi della loro durata, fermo restando che le aziende potranno ovviamente beneficiare anche delle agevolazioni regionali, nazionali ed internazionali previste per tali tipologie di investimenti.“L’innovazione è un driver di sviluppo e competitività per le aziende sul mercato nazionale e ...

Impresa 4.0 : Bnl e Unindustria Pordenone insieme per processi innovazione - 2 - : ... un eco-sistema favorevole alla crescita dell'industria 4.0, esaltando così quella modernità mista a tradizione e qualità che fanno del Made in Italy un brand di garanzia nel mondo'. 'Offrire ai ...