ilgiornale

: Il Giornale: Immigrati accampati nel palazzo del Comune a due passi dalla movida - Notizie_Milano : Il Giornale: Immigrati accampati nel palazzo del Comune a due passi dalla movida - Ale_De_Chirico : Immigrati accampati nel palazzo del Comune a due passi dalla movida -

(Di venerdì 18 maggio 2018) "Ho fatto la richiesta d'asilo ma non l'hanno accettata, quindi sto qui. Da quanto? Sarà circa un anno". Per il giovane extracomunitario, probabilmente senegalese, l'accampamento abusivo in via Scaldasole 5 sembra una soluzione assolutamente normale. Parla vicino a una fila di panni stesi. Si è spacciato per profugo ma gli hanno rifiutato lo status, il "piano b" è l'occupazione di un immobile comunale in centro a duedi corso di Porta Ticinese dove a quanto sembra gli abusivi che da mesi si sono piazzati a duedalle case popolari gestite da Mm e dal giardinetto condiviso dove le famiglie non portano più volentieri i bimbi a giocare fanno buoni affari. La consigliera comunale di Forza Italia Silvia Sardone si è presentata ieri in via Scaldasole per un sopralluogo, perchè il quartiere e i condomini del caseggiato che confina con la casbah protestano (anche la ...