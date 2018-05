Immagini in-game di Kingdom Hearts III? Eccole grazie a un leak

eurogamer

(Di venerdì 18 maggio 2018) A quanto pare qualche fortunato che ha potuto partecipare al Premium Showcase, importante evento dedicato aha deciso di non rispettare l'embargo imposto da Square Enix aggirandolo pubblicando delleche mostrano la demo che pochi fortunati hanno potuto toccare con mano.Come segnalato da Gematsu, nel corso delle scorse ore sono comparse su Reddit alcunein-dedicate all'atteso terzo capitolo (senza considerare la miriade di collection e spin-off) della serie. Lein questione ci permettono di dare un'occhiata in particolare al mondo ispirato a Toy Story, con la presenza di Woody e Buzz Lightyear e c'è spazio anche per una breve apparizione di Ralph Spaccatutto e di alcuni riferimenti al suo universo (Fix It Felix tanto per citarne uno).Ecco leoff-screen di quella che potrebbe essere la versione Xbox One o Xbox One X di...