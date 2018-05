Ilva | morte operaio | adesione massiccia allo sciopero

Ilva - adesione massiccia allo sciopero per la morte dell’operaio : Ilva , adesione massiccia allo sciopero per la morte dell’operaio Alla manifestazione hanno partecipato i dipendenti diretti dello stabilimento di Taranto e quelli dell'indotto. I sindacati denunciano inadempienze nel settore dei controlli e chiedono maggiori investimenti in sicurezza per evitare altri ...

Ilva : Bellanova - dolore per morte lavoratore - accertare cause : Roma, 17 mag. (AdnKronos) - "Profondo dolore per la morte di Angelo Fuggiano. Non doveva accadere. Di lavoro non si può e non si deve morire. A Taranto come dovunque. Mi auguro che siano accertate immediatamente la dinamica di questo incidente mortale e che siano perseguiti i responsabili. Alla fami