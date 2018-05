Il tour estivo di Annalisa per Bye Bye | annunciati concerti in tutta Italia | date e

Video e testo di L’estate tutto l’anno de Le Deva - il nuovo singolo prima del tour estivo : L'estate tutto l'anno de Le Deva è il nuovo singolo disponibile da venerdì 18 maggio in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Il quartetto femminile torna in radio con un nuovo brano dal sapore estivo: L'estate tutto l'anno de Le Deva è stato scritto da Marco Rettani, Oscar Gioffrè, Roberto Gallo Salsotto, Livio Perrotta e Stefano Paviani, e si candida ad essere una delle canzoni colonna sonora ...

The Kolors a Verissimo nello Speciale Amici prima del tour estivo con una curiosità sul loro percorso (video) : The Kolors a Verissimo portano Everytime nello Speciale dedicato ad Amici di Maria De Filippi. I ragazzi di Stash Fiordispino sono tornati sul palco del talent per raccontare un particolare molto Speciale della loro partecipazione al programma che li ha visti vincitori nel 2015 contro il rapper Briga (qui il video dell'esibizione a Verissimo). Come aveva avuto modo di dichiarare Maria De Filippi, Stash aveva deciso di falsificare i documenti ...

Fabrizio Moro concerti tour estivo 2018 : tutte le date e biglietti : Fabrizio Moro concerti 2018. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo insieme a Ermal Meta e la partecipazione all’Eurovision, il cantautore si prepara al prossimo tour estivo che comincerà con una grandissima festa il 16 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Quindi a partire dal 13 luglio a Cervia, Fabrizio Moro girerà l’Italia con appuntamenti live nelle arene estive di tutto lo stivale. Cantautore, chitarrista ...

Ermal Meta concerti tour estivo 2018 : tutte le date e biglietti : Ermal Meta concerti 2018. Dopo l’enorme successo ottenuto negli ultimi mesi, Ermal Meta partirà con il tour estivo da fine giugno ai primi di settembre. Il cantautore presenterà dal vivo in anteprima il nuovo album intitolato Non Abbiamo Armi con una grande produzione che include una imporante cornice scenografica per un grande spettacolo. Durante gli appuntamenti live Ermal Meta proporrà le 12 nuove canzoni e un repertorio nel quale ...

Le date del tour estivo de Le Vibrazioni : i concerti da giugno a settembre : Sono state annunciate le date del tour estivo de Le Vibrazioni, al via il 1° giugno. Dopo il grande successo dei live nei club, Le Vibrazioni tornano dal vivo in tutta Italia con la leg estiva della loro tournée. L’avventura live del gruppo ripartirà venerdì 1 giugno da Novara (Phenomenon) per proseguire da nord a sud, in tutta Italia, seguendo un fitto calendario. Tante le date già annunciate per l'estate e molte altre quello che man mano si ...

Ultraleggero è il nuovo singolo di Gianni Morandi da D’amore d’autore prima del tour estivo (audio e testo) : Il nuovo singolo di Gianni Morandi è Ultraleggero. Il brano sarà in rotazione radiofonica dall'11 maggio e rappresenta il terzo estratto da D'amore e d'autore dopo Dobbiamo fare luce e Fortuna che ci sei scritta per lui da Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Il brano è stato scritto da Ivano Fossati, che ha deciso di partecipare al nuovo album di Gianni Morandi in virtù dell'amicizia e della stima che li lega da tanti anni. La canzone è un ...

Francesco Gabbani sceglie il Teatro Antico di Taormina per l’unica data siciliana del suo mini-tour estivo : Dopo lo straordinario anno 2017 che lo ha visto ai vertici di tutte le classifiche e detentore di diversi record,

Rugby - novità ed assenti nei 31 convocati di O’Shea per il tour estivo in Giappone. Non ci sarà Sergio Parisse : Le convocazioni di Conor O’Shea per il tour estivo della nazionale italiana di Rugby, presentano qualche sorpresa: alcuni gradini ritorni fanno da contraltare ad inattese assenze. Sicuramente spicca l’assenza di Sergio Parisse, tenuto a riposo, il cui posto viene preso dal rientrante Marco Fuser. L’unico esordiente è Cherif Traore: la sua presenza si contrappone alle assenze di Quaglio e Chistolini. Luca Morisi e Michele ...

Rugby - i convocati dell’Italia per il tour estivo : assente Parisse - tornano Campagnaro e Morisi. Doppia sfida al Giappone : Conor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha diramato le convocazioni per il tour estivo. Trentuno azzurri sono stati chiamati agli ordini in vista del doppio test-match contro il Giappone (9 giugno a Oita e 16 giugno a Kobe) nel Paese che ospiterà i Mondiali del prossimo anno. I ragazzi si avvicineranno alla Doppia sfida contro la Nazionale del Sol Levante affrontando lo Yamaha Jubilo, un club della massima divisione nipponica ...

Anna Tatangelo torna con il singolo 'Chiedere scusa' - tour estivo e nuovo album a settembre : Il brano, disponibile negli store digitali e in streaming, è in uscita venerdì 4 maggio e anticipa il nuovo album di inediti atteso per settembre 2018. Firmato da Matteo Buzzanca e prodotto da ...

Svelate le date del tour estivo dei Negrita - al via da Rimini : biglietti in prevendita : Le date del tour estivo dei Negrita sono finalmente ufficiali. Il gruppo di Pau si prepara quindi a tornare sul palco con una nuova sessione di concerti con la quale andrà a supportare Desert Yacht Club, rilasciato il 9 marzo scorso. I nuovi concerti arrivano dopo la chiusura della leg nei palasport, che hanno raggiunto nel mese di aprile dopo la pubblicazione del nuovo album dal quale hanno estratto Adios Paranoia e Scritto sulla pelle, che ...