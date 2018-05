Il tour di Lorenzo Fragola sta per arrivare | svelato il titolo del possibile 2° singolo

Golf - European tour 2018 : sette atleti al comando del Belgian Knockout - l’equilibrio regna sovrano. Ottima prova per Lorenzo Gagli - sornione Andrea Pavan : Un’ammucchiata in testa al Belgian Knockout, torneo inserito nel circuito dell’European Tour, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Rinkven International Golf Club di Antwerp, in Belgio. A guidare la classifica sono ben sette atleti, tutti a pari merito con 4 colpi sotto il par. Si tratta degli inglesi Matthew Baldwin e Ryan Evans, del danese Jeff Winther, del malese Gavin Green, del cileno Nico Geyger, dello spagnolo Jorge ...

Equitazione - Longines Global Champions tour 2018 : Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi a Madrid per dare una svolta alla stagione : Parata di stelle a Madrid (Spagna) tra venerdì 4 e domenica 6 maggio, quando andrà in scena la quarta tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Un parterre de rois impreziosirà un appuntamento che si preannuncia di fondamentale importanza per definire le gerarchie in una competizione che finora ha espresso grande equilibrio e ha incoronato il britannico Scott Brash, l’australiana Edwina Tops-Alexander e il belga Gregory Wathelet. E ...

Lorenzo Fragola : è uscito il nuovo album “Bengala”! Ecco le date dell’instore tour : È tornato <3 The post Lorenzo Fragola: è uscito il nuovo album “Bengala”! Ecco le date dell’instore tour appeared first on News Mtv Italia.

Equitazione - Longines Global Champions tour 2018 : Gregory Wathelet padrone a Shanghai! Lorenzo De Luca nella top ten : Shanghai stavolta non si rivela propizia per i colori italiani. La terza tappa del Longines Global Champions Tour 2018 reca la firma del belga Gregory Wathelet, straordinario protagonista con due percorsi netti in sella a Coree e un barrage velocissimo in 37”91, che gli ha consentito di tenersi alle spalle il britannico Ben Maher, secondo con due netti e il tempo di 38”55 con Explosion W, e il tedesco Daniel Deusser, ultimo a scendere in pista, ...

Golf - European tour 2018 : Alvaro Quiros si porta in testa da solo nel Trophée Hassan II. Perde terreno Lorenzo Gagli : Alvaro Quiros comanda il Trophée Hassan II dopo i primi due giri. Il Golfista spagnolo non ha vissuto una giornata ideale sul percorso del Royal Golf Dar Es Salam, senza mai trovare la continuità giusta: sulla sua carta, infatti, ci sono 70 colpi (2 sotto il par), frutto di sette birdie e cinque bogey, che però gli sono valsi il -7 a metà gara e soprattutto la vetta solitaria del torneo. Il gallese Bradley Dredge, in testa con Quiros ieri, non ...

Golf - European tour 2018 : Lorenzo Gagli brilla nel primo giro del Trophée Hassan II! In vetta Bradley Dredge e Alvaro Quiros : Lorenzo Gagli brilla nel primo giro del Trophée Hassan II, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Royal Golf Dar Es Salam di Rabat, in Marocco. L’azzurro è terzo con un round privo di sbavature e completato in 68 colpi a quota -4 ed ad una sola lunghezza dalla coppia che guida la leaderboard, composta dal gallese Bradley Dredge e dallo spagnolo Alvaro Quiros, entrambi in ...

Equitazione - Longines Global Champions tour 2018 : Shanghai evoca dolci ricordi a Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi. La Cina sarà ancora a tinte azzurre? : Una tappa speciale attende Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, impegnati nel Longines Global Champions Tour 2018. A Shanghai, infatti, i due azzurri un anno fa monopolizzarono il podio, mettendo in mostra al mnodo intero il loro straordinario talento e dando il via all’annata superba dell’Italia, divenuta ormai una potenza mondiale nel salto ostacoli. De Luca trionfò in Cina e balzò di colpo al comando della competizione, mentre Zorzi ...

Le date dell’instore tour di Lorenzo Fragola per Bengala - da Milano a Vicenza ad aprile e maggio : Sono state annunciate le date dell'instore tour di Lorenzo Fragola per Bengala, il nuovo album di inediti in uscita il prossimo 27 aprile con Sony Music. Dopo la pubblicazione del singolo Battaglia Navale, disponibile in radio e in digital download dal 6 aprile, Lorenzo Fragola comunica ai fan le tappe dei firmacopie che lo porteranno in tutta la penisola nelle prossime settimane. Si parte da Milano il 27 aprile per un incontro al negozio ...

Equitazione - Longines Global Champions tour 2018 : Alberto Zorzi e Lorenzo De Luca a caccia di un grande risultato a Miami Beach : Dopo la vittoria di Scott Brash nella prima tappa a Mexico City, il Longines Global Champions Tour 2018 resta in America e si sposta a Miami Beach, dove tra giovedì 5 e sabato 7 aprile andrà in scena il secondo appuntamento della competizione che un anno fa segnò l’inizio della grande annata del Salto Ostacoli azzurro. I migliori interpreti della specialità entreranno in scena con l’obiettivo di portare a casa un successo di ...

Equitazione - Longines Global Champions tour 2018 : Lorenzo De Luca secondo nell’ultima prova a Mexico City! Tre italiani nella top ten - weekend fantastico per i colori azzurri : Italia stellare a Mexico City, dove è andata in scena la prima tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Dopo il terzo posto di Alberto Zorzi nel Grand Prix che assegna punti per la classifica generale del LGCT, è arrivato un altro podio grazie a Lorenzo De Luca, che in sella a Limestone Grey ha ottenuto una splendida seconda posizione nella gara che ha chiuso il programma del CSI5* messicano. De Luca ha realizzato due netti e ha concluso ...

Golf - Challenge tour 2018 : fantastico Lorenzo Gagli! Trionfo azzurro nel Barclays Kenya Open - sconfitto Jens Fahrbring nel playoff : Strepitoso Lorenzo Gagli. Il talentuoso Golfista italiano, dopo aver ottenuto la “carta” per l’accesso nell’European Tour, ha trionfato nel Barclays Kenya Open 2018, ottenendo la sua prima vittoria in carriera in un torneo del Challenge Tour. Gagli, classe ’85, si è imposto al termine di un playoff decisamente combattuto contro lo svedese Jens Fahrbring, che lo ha appaiato in vetta alla classifica con 11 colpi sotto il par. I ...

Equitazione - Longines Global Champions tour 2018 : Martin Fuchs si impone a Mexico City - sul podio Bruynseels e van der Vleuten. Quarto posto per Lorenzo De Luca : Lorenzo De Luca torna in grande spolvero e sfiora il podio a Mexico City in occasione della prima tappa del Longines Global Champions Tour 2018. L’azzurro, in sella ad Armitages Boy, ha concluso la sua prova al Quarto posto, realizzando due percorsi netti e chiudendo il barrage in 43”40, privilegiando la precisione sulla velocità e restando alle spalle degli unici ulteriori tre binomi che hanno completato i due percorsi senza errori. A ...

Bella - Prof! Lorenzo Baglioni debutta con il suo primo album e lo porta in tour : Non mancano poi tracce dance legate alla grammatica italiana come "L'apostrofo" o punk legate alla scienza come "La classificazione dei silicati", fino alla fisica de "Il piano inclinato" descritto ...