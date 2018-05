Il Segreto anticipazioni | HIPOLITO assume TIBURCIO all’emporio!

Il Segreto anticipazioni 19 maggio 2018 : Adela e Gracia ostacolano i piani di Aquilino : Dopo aver ricevuto la procura da parte dei Dos Casas, le due donne escogitano un piano per fermare il cinico imprenditore.

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 19 e lunedì 21 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 19 e lunedì 21 maggio 2018: Dopo la dura discussione con Saul, Donna Francisca ha un ictus e deve essere subito condotta in ospedale. Raimundo, prima di accompagnare la Montenegro, ordina a Saul e Prudencio Ortega di occuparsi della Villa. Saul però si sente responsabile di quanto è successo alla sua benefattrice e non trova pace… Carmelo e Severo, non appena vengono a sapere del malore di ...

Il Segreto anticipazioni - puntate spagnole : Saul lascia Puente Viejo? : Saul subirà la falsità di Francisca assumerà dimensioni mai viste, la donna arriverà a ricattare Julieta pur di staccarla dall’amato Saul. Quest’ultimo, come già sappiamo ha un passato misterioso e per uscirne senza alcuna pena, avrà bisogno della Montenegro. Tutto però ha un costo e la Uriarte pagherà molto cara la salvezza dell’uomo che ama. Vediamo tutte le anticipazioni spagnole Il Segreto. anticipazioni spagnole Il ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : clamoroso ritorno di un personaggio storico : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a "Il Segreto". Dopo tantissimi rumors sul possibile ritorno di Fernando Mesia a Puente Viejo, finalmente è arrivata la conferma ufficiale: il giovane attore Carlos Serrano farà parte ancora una volta del cast della soap opera iberica. Per quale motivo il figlio di Olmo metterà di nuovo piede nel piccolo borgo? Stando alle prime anticipazioni, il ragazzo deciderà di mettere in atto un piano di vendetta ...

Il Segreto anticipazioni : FRANCISCA chiede a SAUL di lasciare Puente Viejo : L’improvvisa rottura tra SAUL Ortega (Ruben Bernal) e Julieta Uriarte (Claudia Galan) genererà una serie di tensioni nei prossimi episodi de Il segreto. Secondo le anticipazioni, SAUL verrà arrestato con l’accusa di aver ucciso un suo professore universitario e a quel punto Prudencio (Josè Milan), oltre ad essere il responsabile della denuncia anonima ai danni del fratello, spingerà FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) a dare un ...

Il Segreto : anticipazioni puntate fino al 26 maggio 2018 : Le anticipazioni Il Segreto ritornano puntuali per raccontarci la trama dei nuovi episodi della soap spagnola, che saranno trasmessi su Canale 5 tra il 21 e il 26 maggio 2018. Ma ecco giorno per giorno che cosa ci aspetta. 21 maggio. Aquilino viene messo alle strette da Gracia e Adela che gli mettono davanti agli occhi la procura fatta loro da Hernando prima di partire. Nel frattempo Saul va a trovare Francisca che è stata colta da un ictus, e ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : ALEJANDRA MECO (di Una vita) sarà ELSA : Puntate spagnole: ALEJANDRA MECO (Teresa in Una vita) arriva nel cast de IL segreto Oltre al ritorno di Fernando Mesia (Carlos Serrano), le puntate spagnole de Il segreto saranno caratterizzate da tre nuovi ingressi; quando si tratta di notizie di questo genere, siamo soliti evitare di rilasciare spoiler con largo anticipo, ma stavolta è d’obbligo informare i nostri lettori che ALEJANDRA MECO, conosciuta in Italia per il ruolo di Teresa ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 18 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 18 maggio 2018: Saul ha un difficile dialogo con Francisca Montenegro e le confessa di amare Julieta. La reazione della matriarca, però, è assai violenta… Dopo la dura discussione con Saul, Donna Francisca ha un ictus e deve essere immediatamente condotta in ospedale… Raimundo, prima di accompagnare Francisca in ospedale, ordina a Saul e Prudencio di occuparsi della Villa… Da ...

Il Segreto - anticipazioni trame spagnole : Venancia confessa il suo crimine : anticipazioni spagnole soap Il Segreto Candela e Severo non possono avere pace, troppi abitanti importanti di Puente Viejo sono contro di loro. Tra questi la suocera Venancia Almagro, madre del primo marito della pasticciera. Durante i festeggiamenti per il matrimonio di Carmelo avverrà un grave fatto che porterà dolore alla Miel Amarga, Carmelito scomparirà. In seguito però si coprirà chi si è macchiata di un tale crimine. Di questo fatto è ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : FERNANDO MESIA - ritorno confermato : In uno dei nostri recenti post dedicato alle anticipazioni spagnole de Il Segreto vi abbiamo parlato del possibile ritorno del cattivissimo FERNANDO MESIA: attraverso una serie di indizi sparsi nel web, si era infatti ipotizzato che il figlio del cattivissimo Olmo (Iago Garcia) si sarebbe presto riaffacciato nelle vicende ambientate nella “sfortunata” Puente Viejo. Il sito ufficiale di Antena 3, il canale che si occupa della messa in ...

Il Segreto - anticipazioni luglio : il figlio di Nazaria viene rapito : Eccoci con nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra che si è di recente occupata dell'addio tra Saul Ortega e Julieta [VIDEO] Uriarte. Gli ultimi spoiler svelano che Nazaria vivra' ore drammatiche, quando suo figlio verra' rapito. anticipazioni Il Segreto: Vicente ricatta Nazaria Le anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO]de Il Segreto, trasmesse a luglio su Canale 5, svelano che ...

IL CONFINE - MINISERIE RAI 1/ Diretta e anticipazioni ultima puntata : Emma svela il suo Segreto : Il CONFINE anticipazioni del 16 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. I tre protagonisti si rivedranno ancora una volta: la guerra li terrà ancora lontani?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 21:55:00 GMT)

Il Segreto anticipazioni : FRANCISCA non perde d’occhio JULIETA e… : A Il Segreto, le prossime settimane segneranno una sorta di “svolta professionale” per la nostra JULIETA Uriarte (Claudia Galan). Come abbiamo avuto occasione di segnalare nei nostri precedenti post, la ragazza riuscirà a costruire in appena cinque giorni una casa per la compaesana Rosa Martinez (Pilar Berges), rimasta sola e con tre figli a carico dopo essere stata abbandonata da un marito violento. L’impresa, neanche a dirlo, ...

Il Segreto anticipazioni 17 maggio 2018 : Candela chiede al marito di rinunciare alla sua vendetta : La moglie del Santacruz vorrebbe che Severo mettesse da parte la sua vendetta contro Donna Francisca ma l'uomo ha altri piani.