Il Segreto | Adela rifiuta la proposta di matrimonio di Carmelo | anticipazioni trame da

Il Segreto anticipazioni : una tragedia durante le nozze di Carmelo e Adela : Anticipazione Il Segreto : il matrimonio di Carmelo e Adela segna l’inizio di una tragedia per Severo e Candela Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che il matrimonio di Adela e Carmelo segna l’inizio di una tragedia per Severo e Candela. Finalmente il sindaco di Puente Viejo riesce a convolare a nozze con la bella maestrina. […] L'articolo Il Segreto anticipazioni : una tragedia durante le nozze di Carmelo e Adela proviene da ...

Il Segreto anticipazioni : le nozze di CARMELO e ADELA - FRANCISCA ci mette lo zampino! : I preparativi del matrimonio tra CARMELO Leal (Raul Peña) e la maestra ADELA (Ruth Llophis) non mancheranno di riservare delle sorprese nei prossimi mesi de Il Segreto: come abbiamo segnalato in precedenza nei nostri post, il neo sindaco di Puente Viejo chiederà alla compagna di convolare a giuste nozze ma andrà incontro ad un sonoro no, dato che nel bel mezzo della dichiarazione affermerà di essere giunto a questa decisione poiché i militanti ...