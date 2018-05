Il programma M5S-Lega? Costerebbe oltre 100 miliardi di euro e le coperture ammontano a

Enrico Mentana : 'programma M5s-Lega - c'è un buco di cento miliardi. Come trovano questa montagna di soldi?' : Enrico Mentana attacca il programma di governo M5s-Lega con un post su Facebook in cui pubblica la tabella elaborata dall'osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica di Milano guidato da ...

Contratto Governo M5s-Lega/ Il link dove scaricare il testo nuovo e definitivo del programma : Contratto Governo M5s-Lega, accordo raggiunto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: ecco il link dove scaricare il testo definitivo del programma ufficiale(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:10:00 GMT)

Quanto costa il programma Lega-M5S? : Si va dai 65 ai 125 miliardi di euro, a seconda delle stime, ma nessuno sembra sapere dove andarli a prendere The post Quanto costa il programma Lega-M5S? appeared first on Il Post.

Ecco cosa non abbiamo votato ma che ci sarà nel programma Lega-M5s : Dalla deriva giustizialista alla distorsione della flat tax e ai tagli "d'oro" alle pensioni. Ecco che cosa non abbiamo votato e ci ritroveremo nel programma:Il comitato dei leader per sanare i contrastiComitato di conciliazione che dirime conflitti tra i partiti della maggioranza. Un organismo politico poco liberale, piazzato in apertura di contratto da M5s e Lega Nord. sarà comporto dal premier, dai leader dei pentastellati e della Lega, dai ...

Che cosa abbiamo votato e non avremo nel programma Lega-M5s : Dall'abolizione di Equitalia al rimpatrio dei clandestini. Ecco tutte le misure che abbiamo votato ma che non avremo:Abolizione di Equitalia e addio tassa sulle ereditàNon tragga in inganno la riproposizione nel contratto di governo Lega-M5s della flat tax, della chiusura totale dei contenzioni con il fisco e dell'inversione dell'onere della prova nei rapporti con le Entrate. Il programma elettorale del centrodestra era, infatti, molto più ...

Il programma di governo Lega-M5s in 18 punti : Ultime modifiche in corso al contratto di governo tra Lega e Movimento Cinque Stelle, ma il grosso del programma è stato stabilito. Ecco i principali punti stabiliti dagli sherpa dei due partiti al ...

Mps - Padoan su parole Borghi - programma M5s/Lega : "Non distruggere... : Il ministro uscente dell'Economia Pier Carlo Padoan ha lanciato un grido di allarme su Monte dei Paschi di Siena, invitando 'a non distruggere fiducia e risparmi' dopo le dichiarazioni a Reuters del responsabile economico ...

Contratto M5S-Lega - il programma sulla Giustizia ispirato dal magistrato Di Matteo : Non lo ha firmato il palermitano Nino Di Matteo, quello del processo sulla trattativa Stato-Mafia, il programma sulla Giustizia contenuto nel Contratto do governo tra M5S e Lega. Ma, guardando i ...

M5S : ?chiuso accordo sul programma. «Pronti al voto online domani» : Trattative per la partenza del governo al momento clou, quest’oggi. Si è concluso all’ora di pranzo l'incontro a Montecitorio tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo...

Governo Lega-M5s - la previsione dell'economista Daniel Gros : 'programma assurdo - l'Italia sarà isolata' : 'I danni di affermazioni come quelle sull'Europa del contratto Lega-M5s sono spaventosi e di lungo termine, diretti e indiretti'. Daniel Gros , l'economista tedesco che dirige il prestigioso Center ...

M5S : ?chiuso accordo sul programma. La Lega smentisce : Trattative per la partenza del governo al momento clou, quest’oggi. Si è concluso all’ora di pranzo l'incontro a Montecitorio tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo...

Fonti M5s : chiuso accordo programma - passi avanti su premier : Roma, 17 mag. , askanews, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno chiuso nell'incontro di questa mattina a Montecitorio l'accordo sul programma e, riferiscono Fonti del Movimento 5 stelle, hanno fatto ...

Nel programma M5s-Lega modifiche pure al Jobs Act : ... sono state di fatto ignorate le parole del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia che solo ieri aveva affermato: 'Sono provvedimenti che hanno dato effetti sull'economia reale grazie alla ...

Guido Crosetto - cosa rischia Matteo Salvini nel governo col M5s. E sulla Giustizia : 'programma da rabbrividire' : Un intervento tutto da ascoltare, quello di Guido Crosetto a L'aria che tira di Myrta Merlino . Si parte con una battuta: 'Il mio nome esce tutte le volte che parlano di qualcuno di peso, quello ...