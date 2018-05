Il prof | Di Maio? Uno studente da 9

Luigi Di Maio : 'Premier di alto profilo - anche un tecnico' : Il nodo della premiership non è ancora stato sciolte. 'Né io né Luigi Di Maio ', dice Matteo Salvini. E questa sembra l'unica certezza. I due leader di Lega e M5s hanno ancora 48 ore di tempo prima ...

Salvini dice no a Di Maio premier : M5S punta su un prof : Né Salvini né Di Maio. Per coprire la casella di palazzo Chigi si dovrà attendere ancora. Forse sino a lunedì. Almeno così c'è da augurarsi visto che,...

Salvini : “Né io né Di Maio premier”. Ok a un grillino - ma di alto profilo : «Né io né Di Maio», taglia corto Matteo Salvini. Il braccio di ferro continua. Il premier che dovrà guidare il governo giallo-verde ancora non c’è. Il leader leghista e il capo grillino ci proveranno ancora oggi in un incontro a Milano, dopo l’ennesima fumata nera di ieri. Ormai è una corsa contro il tempo. Ancora 48 ore, poi i due dovranno salire ...

Un premier politico - di area M5s - non ingombrante per Di Maio : ecco il profilo individuato da Lega e Cinque stelle : Dopo tante fibrillazioni, il punto di caduta è a un passo. E si concretizza in un presidente del Consiglio che racchiude in sé le caratteristiche decisive e tanto agognate per superare lo stallo. Un profilo autonomo ma non eccessivamente ingombrante per Luigi Di Maio e Matteo Salvini; l'essere un politico organico a una maggioranza altrettanto politica; rappresentare il Movimento 5 stelle quale azionista di maggioranza del futuro ...

Di Maio - Salvini e la profezia di Fusaro - guru dei tempi giallo-verdi : Roma. "Ordunque, i nostri auspici vengono in ultimo attuandosi. L'asse dal basso si concreta, contro i turbomondialisti apolidi e tecnocapitalistici. Governo nazional-popolare dal basso, con Lega e ...

[Il retroscena] Di Maio cambia idea sul professore e il governo non parte. Salvini si arrabbia e lancia ultimatum : E invece nulla: non poteva diventare premier uno che difende i vitalizi - bandiera del Movimento - in quanto garanti della libertà di fare politica. E poi no, non sarebbe stato possibile spiegare ...

ROTTURA DI MAIO-SALVINI/ La profezia di Berlusconi e lo spettro del voto : Di Maio ha prima impallinato Sapelli, e poi (ri)proposto se stesso come premier. A quel punto Salvini poteva solo alzare il prezzo. Con Mattarella contro. La profezia di B. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 06:01:00 GMT)

Governo - si pensa a un professore per il premier : ipotesi Conte (M5S). Salvini : «Di Maio? No» : Incontri nella notte per sbloccare l’impasse verso Palazzo Chigi. Oggi le consultazioni con Mattarella: alle 16.30 tocca al M5S e alle 18 alla Lega

Chi sono i due professori che Salvini e Di Maio vorrebbero come premier : Giulio Sapelli o Giuseppe Conte: Lega e M5S, rispettivamente, hanno messo sul tavolo i nomi di due professori come possibili premier per sbloccare l’impasse dell’alleanza per salire al timone di Palazzo Chigi, scrive il Corriere. E in questa corsa a due, il secondo professore sarebbe in vantaggio. Sapelli, noto economista che insegna alla Statale di Milano, e Conte, ordinario di diritto privato all’Università di Firenze, ...

Salvini e Di Maio trovano la sintesi : premier dal profilo politico : Al termine di una lunghissima giornata i due leader abbandonano il tavolo, si incontrano da soli e trovano la sintesi sul capo del governo di cambiamento tra Lega e Cinquestelle - Svolta nella ...

Salvini-Di Maio - nuovo incontro : “Contratto quasi chiuso”. IL M5S : “Premier? Politico di alto profilo” : «Il contratto è quasi chiuso», dice nel primo pomeriggio Rocco Casalino, responsabile della comunicazione del Movimento Cinque Stelle, sceso dal Pirellone per aggiornare sull’andamento dei lavori per il programma di governo tra il Movimento e la Lega. «Oggi finiamo», ha aggiunto Casalino, dicendo anche che si sta parlando dei nomi: «È chiaro che...

Di Maio : "Con la Lega stiamo scrivendo la storia" | Il premier sarà di "alto profilo politico" : "Ci sono buone possibilità di convergenza sulla scelta del premier e un'alta percentuale che si tratti di un nome di alto profilo politico" dicono i pentastellati. Finito il vertice ma il contratto non è ancora stato chiuso: "Mancano i punti e le virgole"