Il pensiero debole del Vaticano sulla povertà

pensiero del giorno – Il Campo Elettrodebole : Il professore Vittorio Marchi ci dice che ‘L’universo è Coscienza’. Ho visto il DVD ‘Noi e l’Infinito’ di questo insegnante di fisica e ricercatore, compagno di stanza, ai tempi dell’università, di Enrico Fermi. Nei suoi poliedrici accostamenti della Fisica Quantistica alla Spiritualità,egli dimostra come la realtà non è che Coscienza. La realtà intesa come materia/energia. Secondo il suo Pensiero, è in atto una rivoluzione nel modo in cui la ...