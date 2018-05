Il paese che offre 9mila euro a chi vuole andarci a vivere

A che ora è la finale di Champions League nel tuo paese? : Nella capitale ucraina la partita inizierà alle 21.45 ma in giro per il mondo ci sarà chi punterà la sveglia presto o chi dovrà restare sveglio fino a tardi per la partita più importante dell'anno a ...

"Troppa Grazia" e l'elogio dell'esasperazione che domina il nostro paese : Come Gesù nell'orto del Getsemani si ribella al destino divino che prevede la sua crocefissione per la cancellazione dei nostri peccati, così il personaggio di Alba Rohrwacher si ribella, inTroppa grazia(a Cannes, alla Quinzaine) all'apparizione della Madonna che le impone di far costruire una chiesa, al posto di un fantomatico edificio firmato da un architetto di grido la cui realizzazione è finalizzata ad una speculazione ...

Lega-M5s - altro che apocalisse Il paese vede il cambiamento Migranti - Ue... è la nostra occasione : Nonostante le tv e i giornali spingano allo scetticismo alla critica suggerendo l’apocalisse prossima ventura, la sensazione prevalente nella pancia del Paese è una silenziosa speranza Segui su affaritaliani.it

Giro di vite per rifugiati che tornano al loro paese - commissione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

"Negli Usa respiro quel clima di lealtà che mi mancava in Italia. Spero che il nuovo Governo restituisca credibilità al paese" : "Sono quello che sono sempre stato: un medico, un chirurgo e un professore universitario. Da questo punto di vista niente è cambiato. Semplicemente, al mio impegno clinico e alla ricerca medica oggi si aggiunge un ruolo manageriale, improntato soprattutto alla promozione dei rapporti accademici internazionali". È Ignazio Marino che parla e si racconta in un'intervista a Vanity Fair e parla della sua nuova vita a ...

San Luca - il paese che non vota mai. Anche quest'anno saltano le elezioni : saltano nuovamente a San Luca le elezioni comunali fissate per il 10 giugno. Alla scadenza delle 12 di oggi nessuna lista è stata presentata. Il comune, sciolto nel maggio 2013 per condizionamenti ...

“È morto in auto”. Lutto per Caterina Balivo. La notizia ha sconvolto anche tutta la comunità del paese d’origine della conduttrice : Lutto gravissimo per Caterina Balivo. L’intera cittadina di Trentola Ducenta, nella provincia di Caserta, è ancora sconvolta per quanto accaduto. Un uomo, come raccontano le fonti locali, mentre si trovava all’interno della propria auto a Qualiano, nella provincia di Napoli, ha accusato un malore, probabilmente un infarto, che non gli ha lasciato scampo. Si tratta infatti di Michele Balivo, 39 anni, imprenditore molto conosciuto nella ...

Cos'è la clausola di salvaguardia - la spada di Damocle che pende sul paese : ... per esempio con la legge di bilancio 2019', ha ricordato oggi il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan . Se si tornasse alle urne , però, tutto diventerebbe piuttosto complicato. A settembre, ...

Alitalia e Ue - quel vuoto di potere che sta paralizzando il paese : Il perché lo spiega all' Economia Carlo Calenda, il ministro uscente dello Sviluppo: «Per Alitalia una soluzione può venire dalla vendita a un'azienda che già opera sul mercato - dice Calenda -. Ma ...

“Oggi sposi”. Ma sotto al manifesto… che roba! Avete presente il classico volantino che annuncia le nozze? In questo caso c’è anche un’altra ‘informazione’ : “Tutta la verità”. Choc tremendo in paese : Ah, il matrimonio. Quel giorno in cui tutto, ma proprio tutto, dovrebbe essere perfetto e invece, destino crudele, non va tutto secondo i piani. Poi, certo, ci sono i casi limite. Quelli in cui non solo non si arriva nemmeno lontanamente alla perfezione, ma si rischia il disastro totale. E badate bene: non stiamo parlando di bomboniere mai arrivate, vestito della sposa strappato o, lavorando di fantasia, catering annullato o prete con ...

Estate al mare? Ecco le Bandiere Blu italiane 2018. È tempo di programmare le vacanze e le spiagge più belle sono ancora nel nostro paese. I posti da scegliere e la regione che ha più titoli : È tempo di progettare vacanze. Se siete amanti del mare e siete a caccia di consigli, ci pensiamo noi a darvi qualche suggerimento. sono appena state ufficializzate, infatti, le Bandiere Blu in Italia 2018: 368 spiagge in tutto. Circa il 10% di quelle premiate su scala mondiale: un bottino notevole. Come noto, infatti, il riconoscimento della Fee, la ong danese Foundation for Environmental Education, può essere assegnato a più tratti di ...

LA PAROLA AI CITTADINI! Il paese che Vorrei renderà operativi gli strumenti di partecipazione alla vita amministrativa : È necessario inoltre che il Consiglio comunale si svolga in orari che agevolino la presenza dei cittadini; che se ne realizzi la trasmissione radiofonica o in streaming; che si rendano operativi il ...

Gentiloni : "Nuovo incarico? Un no a Mattarella sarebbe anche un no al paese" : Paolo Gentiloni, premier uscente che ancora attende di conoscere il nome del suo successore, è stato ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’. Il presidente del Consiglio ha ammesso sin da subito che un patto di governo con il Movimento 5 Stelle sarebbe stato quasi impossibile, ma boccia sostanzialmente la linea di Matteo Renzi, ossia quella che ha portato a disertare l’invito ad un tavolo di Luigi Di Maio: “Non era realistico che il PD ...

La Germania è un paese civile - tanto che addirittura gli animali rispettano le regole. Ecco come si comportano le anatre : Saarbrücken, Germania. Un passante incrocia per strada un gruppo di germani reali in prossimità di un attraversamento pedonale. Le anatre attendono in modo disciplinato di poter attraversare, ma non si limitano ad attendere che la strada sia libera come la maggior parte dei pedoni indisciplinati. Con pazienza attendono che scatti il verde e proseguono tranquillamente la marcia. Tra una risata e l’altra il web ringrazia per l’insolita scena, ...