Il movimento dei senzatetto «sfratta» il titolare dell' hotel Neapolis

movimento 5 stelle - ora traballa il divieto dei due mandati : Il possibile ritorno alle urne rischia di porre fine alla carriera politica di molti degli esponenti più in vista del Movimento 5 stelle. E all'interno dello stesso M5s la questione è dibattuta, perché anche Luigi Di...

Come il movimento 5 Stelle dirà “arrivederci” alla regola dei due mandati elettivi : Una "scusa" tecnica e tante ragioni di buonsenso: così il Movimento 5 Stelle "supererà" l'ultimo tabù, la regola del doppio mandato elettivo. Senza cambiarla.Continua a leggere

"Stop alle terre dei fuochi nel Lazio" : movimento 5 stelle contro Zingaretti : "In arrivo una nuova discarica nel Lazio, stavolta ad Aprilia, in provincia di Latina, senza rispettare le norme, in un'area a destinazione agricola con numerosi vincoli ambientali e paesaggistici...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - le parole di Giannarelli del movimento 5 Stelle - oggi - 29 marzo - : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,5 euro ad azione. Le parole di Giacomo Giannarelli , M5s, .

#Iweigh - il movimento per dire che le donne «pesano» più dei loro chili : La foto di famiglia delle donne Kardashian ciascuna con il proprio peso scritto addosso accompagnata dalla domanda: «e tu quanto pesi?». Postata su Instagram dall’account @themillionlady è stata “pescata” da Jameela Jamil, attrice della serie NBC The Good Place, che l’ha immediatamente bollata come pericolosa e dannosa, un attentato alla psiche delle donne. Non solo. Jamil sul proprio blog, Diary of a Goon – Diario di un’idiota – ha lanciato una ...

Sicilia - “Geologia in movimento” : i geologi chiedono di mettere il tema dei georischi al centro dell’agenda di governo : “In Italia la problematica dei georischi è un tema che dovrebbe essere sempre al centro dell’agenda di governo e di cui, al contrario, non si parla mai abbastanza. In genere questi temi, con particolare riferimento a quello del rischio sismico, diventano attuali solo in seguito ad eventi calamitosi per poi esaurirsi nel giro di giorni o al massimo di settimane. Ben venga, allora, questa iniziativa che, con tre tappe, ripercorre i luoghi storici ...

La rivoluzione di Chiara. 10 anni fa moriva la fondatrice del movimento dei Focolari : ... come se ce ne fosse bisogno e non bastasse vedere il bene che è nato da lei in tutto il mondo, . L'inculturazione del Vangelo, hanno raccontato a Francesco, ha preso le mosse 'a Fontem nel 1966, nel ...

Reddito dei cittadinanza del movimento 5 Stelle : cos'è esattamente : Un sussidio per chi è sotto la soglia di povertà, condizionato alla ricerca del lavoro. Ecco la proposta con cui l'M5S ha fatto il pieno di voti

movimento 5 Stelle - i neo eletti si ritrovano nell'extra lusso del 'Parco dei Principi' di Roma : è finita l'era low-cost : Il tutto ancora con lo streaming, per quanto a singhiozzo. Oggi, 5 anni dopo, i 334 tra deputati e senatori pentastellati si ritrovano per il loro primo appuntamento di 'conoscenza e formazione' in ...