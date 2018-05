Il lavoro del futuro? Il cartografo | per le auto che si guidano da sole

L'ennesimo incidente mortale sul lavoro nella Taranto dell'Ilva. Tensione fortissima nella città : Un operario di una ditta appaltatrice dell'Ilva è stato travolto da un cavo che stava tentando di ancorare nel porto mercantile. Proclamato uno sciopero di 24 ore per la sicurezza sul lavoro -

Salvini e Di Maio al lavoro per il contratto di governo : diffuso il video (muto) della riunione : Sul contratto “tutto chiuso”. Così fonti M5S spiegano l’esito della riunione tra i due leader Salvini e Di Maio e i dirigenti Lega e M5S. Nel video diffuso dal Movimento cinque stelle, alcuni momenti della riunione del 17 maggio L'articolo Salvini e Di Maio al lavoro per il contratto di governo: diffuso il video (muto) della riunione proviene da Il Fatto Quotidiano.

I diplomati degli ITS toscani trova lavoro a un anno dalla fine del percorso : Il 91,7% dei diplomati degli ITS (Istituti tecnici superiori) toscani trova lavoro a un anno dalla fine del percorso. La

Unicobas : continuano le vittorie presso il giudice del lavoro : Unicobas AFAM NEW ENTRY: DOCENTE, DIPLOMATO IN CANTO, DICHIARATO ABILITATO ALL'INSEGNAMENTO E MIUR CONDANNATO A VERSARE PIÙ DI € […] L'articolo Unicobas : continuano le vittorie ...

Massimo Zanforlin maestro del lavoro a Gattinara

Italia senza governo - età media più alta dell'occidente - arranca il sud senza lavoro : Lo dice il rapporto Istat sul 2017: nel paese più vecchio al mondo dopo il Giappone aumentano squilbrio demografico e disuguaglianza nonostante la ripresa economica. Allarme lavoro soprattutto per i ...

MotoGp Honda - Morbidelli : «Ci aspetta un fine settimana di lavoro» : ROMA - Non sarà facile confermare la top 10 ottenuta a Jerez in circistanze particolari. Ma Franco Morbidelli anche a Le Mans ha intenzione dare continuità alla sua crescita costante, mostrata in ...

Padova : Confapi - immigrati il 31% della forza lavoro industriale : Padova, 16 mag. (AdnKronos) – Operai, muratori, collaboratori domestici, badanti, camerieri, braccianti. Sono le professioni svolte con più frequenza dai lavoratori stranieri presenti in Veneto. Dopo l’ampio risalto riservato dai media nazionali allo studio relativo al tasso di disoccupazione nel territorio e all’apporto dei lavoratori immigrati (‘Padova, il tasso di disoccupazione è tedesco. Ma cosa accadrebbe se la ...

Padova : Confapi - immigrati il 31% della forza lavoro industriale (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Considerando l’intero periodo che va dall’inizio del 2008 al 2017 possiamo notare che il saldo tra assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro la crescita più consistente si registra per persone giunte da Romania (+9.368), Cina (+8.527), Moldavia (+3.824) e India (+3.333), ma ci sono altri Stati, come la Polonia, in negativo (-763), complice la tendenza positiva dell’economia interna, ...

Padova : Confapi - immigrati il 31% della forza lavoro industriale (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – E il presidente di Confapi Padova avverte “Intendiamoci: non siamo assolutamente a favore di un’immigrazione senza regole, ci mancherebbe. Il punto è un altro: occorre che la nostra società affronti seriamente la questione e ripensi la sua struttura. In sostanza, parliamo di stranieri che non tolgono il lavoro agli italiani, ma, al contrario, rivestono una funzione indispensabile per la ...

Al via 'Casalavoro' - format tv su consiglieri dell'Emilia Romagna : Roma, 16 mag. (AdnKronos) - Parte oggi il format televisivo ideato dall'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna per raccontare la vita degli eletti in Consiglio regionale. Si chiama 'Casalavoro' e si propone di offrire un ritratto dei consiglieri di tutti gli schieramenti politici "come non te li