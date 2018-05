Il giallo dei rifiuti di Sigonella

Terracina - il giallo dei corpi in mare : sono madre e figlioletta - legate all'imprenditore morto 2 giorni fa : Due cadaveri sono stati ritrovati in mare a Terracina . Si tratterebbe di una donna e di una bambina i cui corpi sono stati ritrovati abbracciati. La donna aveva un giubbotto di salvataggio....

Roma - non solo De Rossi : la forza dei giallo rossi è una squadra di capitani : Di capitano nella Roma ce ne sarà sempre e soltanto uno. Cinque lettere e un numero, il dieci. Scritto sulle sue spalle per tanti anni e poi, probabilmente, mai più privilegio per nessun altro. Nella ...

Pd : il giallo degli omissis sui nomi dei pro o contro l’accordo col M5S Video : Giovedì 3 maggio è la data della fatidica riunione della Direzione Pd per decidere se sedersi o meno al tavolo della trattativa di governo con il M5S [Video]. Ma, secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, la riunione di domani non è altro che l’ennesimo appuntamento di una infinita conta interna per decidere quale corrente debba comandare su un partito che rischia di andare definitivamente in pezzi. In senso contrario a questo destino ...