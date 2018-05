optimaitalia

: RT @Mymagneticheart: Oggi, 5 anni fa, durante la finale dell’Eurovision Song Contest si consumava una dramma. Chi c’era ricorderà. Muahahah… - Occe64 : RT @Mymagneticheart: Oggi, 5 anni fa, durante la finale dell’Eurovision Song Contest si consumava una dramma. Chi c’era ricorderà. Muahahah… - OptiMagazine : #OUAT Il finale di C'era una volta 7 è alle porte: la lettera di Adam Horowitz e Edward Kitsis ai fan… - BigaroniSilvia : RT @Mymagneticheart: Oggi, 5 anni fa, durante la finale dell’Eurovision Song Contest si consumava una dramma. Chi c’era ricorderà. Muahahah… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Ildi C'era una7 coinciderà con l'ultimo episodio della serie. ABC ha staccato la spina ad una serie che hanno rivoluzionato il mondo della serialità e del cinema legato ai personaggi Disney.Da C'era unain poi molti personaggi hanno dato vita a live action importanti e da milioni di fan in tutto il mondo e un po' per questo bisogna ringraziare anche loroedi papà della serie tv fantasy. Sono loro due che, a poche ore dalla messa in onda dell'ultimo episodio della serie, hanno pensato bene di scrivere unadi ringraziamento ai fan, gli Oncers.Dopo sette stagioni e 155 episodi, C'era unachiuderà i battenti proprio questa sera (negli Usa) con la messa in onda dell'ultimo episodio che il pubblico italiano vedrà mercoledì prossimo su Netflix. Come andrà a finire? Ci sarà davvero un lieto fine per tutti o alcuni di loro ...