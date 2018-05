Il Festival dei Punti Cardinali racconta l' Universo

Festival della #Ventricina del Vastese - tre giorni per gustare la regina dei salumi abruzzesi : Tre giorni all'insegna del divertimento, tra spettacoli, show cooking, laboratori e molto altro. Da giovedì 12 a sabato 14 luglio Vasto farà da splendida cornice al Festival della Ventricina del ...

A Torino - Milano e nelle Langhe torna CIRCONOMÌA - Festival nazionale dell’Economia Circolare e delle energie dei territori : Protagonisti internazionali ed eventi g-local per la terza edizione di CIRCONOMÌA, il festival nazionale dedicato all’Economia Circolare che da mercoledì 23 maggio va in scena a Torino, Milano e nelle Langhe, con appuntamenti per tutta la settimana e il 5 giugno, Giornata mondiale dell’Ambiente. L’appuntamento rientra nell’ambito della EU Green Week. Apertura il 23 mattina a Torino, nei locali dell’Open Incet Innovation Center, con un Summit di ...

In arrivo le statue dei vincitori del Festival di Sanremo dal 1951 al 2018 : i dettagli del progetto : E se per sbaglio voltassimo l'angolo di una via e ci trovassimo di fronte ad alcuni dei vincitori del Festival di Sanremo? Se abitate a Sanremo potrebbe diventare una routine! È in avvio, infatti, un progetto che mira a costruire le statue dei protagonisti e dei vincitori del Festival di Sanremo. La statua di Mike Bongiorno, situata in via Escoffier, è presente dal 2013 e costituisce una delle tante attrazioni presenti nella cittadina ligure ...

Da Nilla Pizzi a Ermal Meta - il musical del Festival di Sanremo è l’officina dei sogni : biglietti in prevendita : Il musical del Festival di Sanremo sta per partire. Il nuovo spettacolo dedicato alla storica kermesse canora, ribattezzato Sanremo musical, debutta il 18 maggio al Teatro Nuovo di Milano per continuare fino a domenica 27 con l'ultimo spettacolo delle 20,45. Nello spettacolo ideato per celebrare la manifestazione, si ripercorreranno tutti i più grandi successi della musica italiana già a partire dal debutto dell'ormai lontano 1951. Si ...

Luppolo in Rock - al Festival il metal danese dei D-A-D : CREMONA - Sono i danesi D-A-D l'ultimo colpo del festival Luppolo in Rock, in programma alle ex Colonie Padane venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 luglio 2018. Autori di un heavy metal tra l'hair ...

Su il sipario sul Biella Jazz Festival 2018 - il programma dei primi giorni : Si parte lunedì 14 maggio con il gruppo vocale milanese 'Alti & Bassi', un quintetto vocale a cappella con attive diverse collaborazioni e partecipazioni televisive, molti spettacoli live tra cui ...

Al comisano Marco Guccione il 'Premio Rai-Cinema Channel' al Festival Internazionale dei Tulipani per la musica del docufilm 'A me resta la ... : Un giovane siciliano modello che, grazie ai sacrifici, è riuscito a laurearsi in Economia presso l'Università degli studi di Catania e da gennaio si è trasferito a Roma dove lavora presso un noto ...

Nasce il Festival 'La città dei lettori' : ... con un programma che vede protagonisti i libri e i suoi lettori con ospiti nazionali e internazionali, appuntamenti per ragazzi e famiglie, approfondimenti culturali, spettacoli e letture itineranti.

Piccoli artigiani per un giorno - è Festival Firenze dei Bambini : Firenze, , askanews, - Emozionati, attenti, curiosi. Sono i Piccoli delle scuole elementari che hanno partecipato a Firenze dei Bambini, il festival organizzato dalle associazioni Mus.e. e Artex, con ...

EuroFestival dei bilanci amaro per l'Italia : 'non avete fatto niente' : Rallentiamo e siamo fra quelli che faticano di più: lo prevede un documento europeo. Ma in realtà, che valore ha la previsione di Bruxelles? -

ArchiLetture : dal 6 al 9 maggio alla Città dei Ragazzi il B-Book Festival : ... dell'intercultura e dell'integrazione, premio Andersen 2017; Andrea Vico , divulgatore scientifico e scrittore per Editoriale Scienza; Daniele Aristarco , autore di racconti e saggi divulgativi ...

MALI - IL Festival NEL DESERTO/ Musica dei Tuareg sfida gli jihadisti dopo la strage al confine col Niger : Musica contro la guerra: lo scorso febbraio si è tenuto di nuovo nella capitale del MALI il FESTIVAL nel DESERTO che era stato sospeso per via della guerra civile nel paese(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 13:12:00 GMT)