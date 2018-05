IL DIVINO OTELMA Una magia per risolvere il problema delle buche a Roma Chiambretti

Il DIVINO OTELMA / Il rituale magico per il nuovo governo "espressione delle forze sane della Nazione" : Il Divino Otelma, ospite a La Zanzara su Radio 24, ha condiviso il suo rituale propiziatorio per il nascente governo Lega-M5S e ha sparato a zero su Matteo Renzi...(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:03:00 GMT)