Il contratto Lega-M5S manda il MontePaschi sull' ottovolante in Borsa

M5s approva il contratto di governo con la Lega : votano 45mila iscritti - il 94% dice sì : Gli iscritti del MoVimento 5 Stelle hanno approvato il contratto di governo con la Lega: hanno votato circa 45mila persone sulla piattaforma Rousseau, si è espresso positivamente rispetto al documento il 94% di loro. Luigi Di Maio parla di un plebiscito e spiega che con questo voto si dà il via libera al contratto di governo.Continua a leggere

Referendum sul contratto : nella scheda della Lega spariti i punti dei grillini : Nel weekend la base leghista sarà chiamata ad esprimere con un Referendum il suo giudizio sul contratto di governo che il Carroccio ha preparato con i 5 Stelle. Di fatto nel quesito referendario proposto dalla Lega ci sono soltanto dieci punti del programma concordato con i 5 Stelle. E a quanto pare sono i temi del prgramma leghista. Manca dunque il testo completo dell'accordo che prevede anche i punti del programma pentastellato. Di fatto si ...

Di Stefano (CasaPound) ad Affari 'Interessante il contratto 5S-Lega' 'Salvini via dal cdx e dialoghiamo' : Simone Di Stefano, Presidente di CasaPound Italia, intervistato da Affaritaliani.it: "Ci sono punti interessanti nel programma di governo della Lega e dei 5 Stelle". L'INTERVISTA Segui su Affaritaliani.it

contratto di governo Lega-M5s - i 10 punti principali : Ecco alcuni dei punti più significativi e qualificanti del programma di governo, dal fisco alle pensioni, passando per sicurezza, immigrazione e politica estera. di GIORGIO CACCAMO governo, voto ...

Governo M5s-Lega - la sintesi del contratto tra Di Maio e Salvini (per chi non ha molto tempo) : Cosa c'è scritto nel contratto Lega-5stelle? Il documento contiene trenta punti in 57 pagine che esplorano tutti i punti di cui si è parlato in campagna elettorale, dalla riforma delle pensioni, l'...

GOVERNO M5S-LEGA - DI MAIO “IO NO PREMIER”/ Voto contratto su Rousseau : Salvini - “Berlusconi sconcertante” : GOVERNO, il contratto M5S-LEGA: Di MAIO e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 19:10:00 GMT)

contratto M5S-Lega - Berlusconi : a Salvini ho consigliato di tornare a casa. Di Maio : pronto a passo indietro su premier : Nuovo stop di Silvio Berlusconi al governo M5S-Lega . Intanto Luigi Di Maio si dice pronto a fare un passo di lato. 'Ho sempre detto che se il problema sono io, sono disponibile a non fare io il ...

contratto M5s-Lega - il capitolo Cultura è un autogol : “Il patrimonio Culturale italiano rappresenta uno degli aspetti che più ci identificano nel mondo”. L’incipit del capitolo relativo alla Cultura nella versione definitiva del Contratto di governo sottoscritto da M5s e Lega, lasciava ben sperare. L’affermazione incontrovertibile. L’assunto iniziale azzeccato. Peccato che quel che segue sia più che deludente nei contenuti, oltre che approssimativo nella forma. Dopo la stagione ...

La Massoneria contro Lega-M5S "Il contratto è incostituzionale" Chiesto l'intervento di Mattarella : Massoneria. La Giunta del Grande Oriente d'Italia ritiene incostituzionali le disposizioni sulla Massoneria contenute nel Contratto stipulato tra le parti del futuro esecutivo. E chiede l'intervento del Presidente della Repubblica Segui su affaritaliani.it

Cosa dice sullo sport il contratto di governo M5S-Lega : contratto di governo M5S-Lega, quali sono i piani di Salvini e Di Maio per il mondo dello sport? Dagli impianti sportivi alla revisione delle competenze del Coni, i punti citati

Governo : un commento ‘europeo’ sull’acqua - punto due del contratto M5S-Lega : Il tema acqua pubblica contenuto come secondo punto del contratto Salvini Di Maio, arriva casualmente nel momento in cui a Roma si chiude l’Assemblea dei delegati di EurEAU, l’associazione europea che riunisce le associazioni e i gestori dei servizi idrici dei Paesi Membri. Nei due giorni di lavori, EurEAU – di cui UTILITALIA è il rappresentante per il nostro paese – ha avuto modo di presentare il rapporto “The Governance of Water in Europe” dal ...

Governo Lega-M5s - quanto costa il “contratto” (100 miliardi - almeno) : L’Osservatorio conti pubblici italiani dell’Università Sacro Cuore ha calcolato le “quantificazioni sulle proposte contenute” nel contratto-programma di Governo messo a punto in via definitiva da Lega e M5s che sarà presentato, dopo la consultazione fra gli iscritti, al Quirinale lunedì prossimo. Si parte dalla “Flat tax”, la misura più costosa: tra 26/50 miliardi di euro, si tratta di una riforma dell’Irpef che porta le ...