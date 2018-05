Il contratto di governo è composto da 40 pagine Salvini e Di Maio fanno sapere che

Ecco il contratto di governo di Salvini e Di Maio. Al via il voto on line degli iscritti al M5S : Trenta punti, 57 pagine, in copertina la dicitura «contratto per il governo del cambiamento» con sotto il logo del M5S e quello della Lega. Così si presenta la versione definitiva del programma condiviso tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. «Oggi si è finalmente definito in tutte le sue parti . Sono davvero felice. Sono stati 70 giorni molto intensi...

Cosa c'è scritto nel contratto di governo che la base di M5s sta votando : ... per le quali è necessario provvedere alla bonifica, sullo sviluppo della Green Economy e delle energie rinnovabili e sull'economia circolare'. Legitima difesa 'In considerazione del principio dell'...

Governo - Berlusconi : “contratto? Molta distanza da Salvini - parla a nome suo. Preoccupato per giustizialismo M5s” : Il contratto definitivo tra Movimento 5 Stelle e Lega suscita in Silvio Berlusconi una “preoccupazione molto forte, c’è anche una delusione profonda, perché ci sono troppi punti opposti al contratto centrodestra, in alcuni punti sulla giustizia siamo nella direzione più giustizialista possibile e ci danno forti motivi di preoccupazione”. Il leader di Forza Italia, impegnato ad Aosta nel tour elettorale per le Regionali, si ...

Cosa c'è scritto nel contratto di governo che la base di M5s sta votando : Matteo Salvini ha pubblica sui social l'accordo raggiunto con il Movimento 5 stelle per l'esecutivo e i grillini lo hanno messo ai voti sulla piattaforma Rousseau fino alle 20. Dalla sicurezza alle pensioni, dall'immigrazione al lavoro, dalla legittima difesa alla Flat Tax, dalla chiusura dei campi Rom agli asili gratis per le famiglie italiane, dall'Autonomia delle Regioni alla chiusura delle cartelle di ...

contratto di governo : la parola alla Rete : In corso, fino alle 20, il voto online sulla piattaforma Rousseau. Nel week end il testo nei gazebo della Lega. Oggi previsto nuovo vertice tra Di Maio e Salvini su nome del premier - Si è aperto alle ...

Governo : Bersani - contratto Lega-M5S? nessun notaio lo registrerebbe : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “Il documento 5Stelle-Lega (nei suoi aspetti accettabili, negativi, oscuri o omissivi) sarebbe comunque giustificato come programma elettorale. Come contratto, non c’e’ notaio che lo registrerebbe”. Lo scrive Pier Luigi Bersani su twitter a proposito del contratto di Governo Lega-M5S. L'articolo Governo: Bersani, contratto Lega-M5S? nessun notaio lo registrerebbe sembra essere il primo ...

Governo Lega M5S : ecco il contratto di governo : Dopo giorni di mediazioni, trattative, scontri, distanze sui temi e compromessi, è finalmente pronto il contratto del nuovo governo Lega M5S che dovrebbe già nascere nelle prossime ore. In un documento di ben 58 pagine sono contenuti numerosi punti che i due movimenti politici si prefiggono di portare a termine nell’arco dei prossimi 5 anni. ecco una sintesi degli obiettivi più discussi contenuti nel contratto. Politiche per la famiglia e per le ...

contratto di Governo - documento finale : i punti sulla scuola : Vi presentiamo in questo articolo il nuovo Contratto di Governo (il documento ufficiale) pubblicato in forma congiunta in queste ore e redatto dalle due compagini che presto formeranno il futuro Governo di questa legislatura. Abbiamo estratto dal documento definitivo le azioni che riguardano in particolare la scuola. Ecco i contenuti salienti che si trovano al […] L'articolo Contratto di Governo, documento finale: i punti sulla scuola ...

Lega-M5S - la vera storia del contratto di governo attribuito a Corrado Guzzanti : Alle 9,49 del 12 maggio 2018, Salvo Taranto pubblica sul suo profilo fb la bozza di programma Lega-M5S. Ed è subito spam. Nessuno sa che l’ha scritto lui, qualcuno gli attribuisce doti che Salvo Taranto nemmeno sapeva d’avere, qualcuno preferisce non parlarne. Lo raggiungo al telefono e gli faccio qualche domanda. D – Chi sei veramente? R – Fino a qualche ora fa ero convinto di essere Salvo Taranto, poi mi sono ...

contratto di governo in Pdf - il testo definitivo di Lega-M5s : Scompaiono le proposte-bomba su uscita dall'euro e cancellazione di parte del debito pubblico governo, i paletti del Colle: Esteri e Tesoro ai tecnici governo Lega-M5s, i quattro punti critici del ...

contratto DI GOVERNO M5S-LEGA : VOTO ONLINE SU ROUSSEAU/ Di Maio - “se ok firmo con Salvini” : GOVERNO, il CONTRATTO M5S-LEGA: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Giustizia, Ue, Sud, Reddito di cittadinanza e flat tax. VOTO ONLINE su ROUSSEAU(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:25:00 GMT)

contratto di governo Lega-M5s : ecco il testo : ... e poi, a valle di un procedimento di recupero, cessa di essere tale per essere riutilizzato quale materia seconda per la produzione di un nuovo bene, in contrapposizione al modello di "economia ...

contratto governo - 30 punti in 57 pagine : 11.22 Arriva dopo diversi giorni di trattativa,il testo definitivo del Contratto di governo M5S-Lega. Il testo è pubblicato sul blog delle Stelle, dove un link rimanda alla versione telematica. In copertina il logo del M5S e quello della Lega, 30 punti in 57 pagine per parlare del funzionamento del parlamento e dei gruppi parlamentare, di acqua pubblica,agricoltura,pesca e made in Italy, green economy e rifiuti zero,flat tax e semplificazione, ...

contratto di governo - al via il voto online per gli iscritti M5s - : Sulla piattaforma Rousseau gli elettori del Movimento potranno esprimersi fino alle 20 sul programma comune con la Lega. Nel weekend il testo sarà sottoposto anche ai militanti leghisti nei gazebo del ...