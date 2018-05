Il Caso Enzo Tortora | a 30 anni dalla morte del giornalista il libro che è un legal

ilfattoquotidiano

Con almeno 30 anni di ritardo, a modo suo, Diego Marmo, Pm del caso #Tortora, si è scusato. "Enzo Tortora è stato prelevato dalla sua vita - ricorda Silvia - senza che venisse aperta una commissione d'inchiesta, Come ha saputo raccontare lui Enzo #Tortora, nessun altro.

(Di venerdì 18 maggio 2018) Trentamoriva. Era il 18 maggio 1988, a 59, ile conduttore televisivo, moriva, per un tumore ai polmoni. “Perché – disse – mi hanno fatto esplodere una bomba atomica dentro”. Lo scrittore e criminlogo Luca Steffenoni, per Chiarelettere, ha scritto Il. Unche nasce molto prima dell’arresto del presentatore e interseca le faide che si susseguono a fineSettanta, il brigatismo rosso, il rapimento dell’assessore Cirillo, la lottizzazione Rai, l’uso strumentale dei pentiti. E ancora, la tentazione di alcune aree dello Stato a coltivare trattative inconfessabili, la lotta alla Nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, gli eterni umori giustizialisti del popolo italiano. Il fattoquotidiano.it pubblica il prologo del. Sequel 18 maggio di trent’fa non ci avesse lasciati, consumatosofferenza civile ...