Il caso Ciccio e Tore raccontato in un minuto : In questa puntata, "Quarto Grado Files" - la video rubrica legata al programma televisivo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che ripercorre i più importanti fatti di cronaca - si concentra sul caso dei fratellini di Gravina , Bari, . Francesco e SalvaTore Pappalardi , noti come Ciccio e Tore, 13 e 11 anni, scompaiono il 5 giugno 2006. Venti mesi più tardi vengono ...

Precipita nel pozzo - trovano due corpi mummificati. Ricordate il caso dei piccoli Ciccio e Tore a Gravina di Puglia? caso riaperto : Ricordate il Caso di Filippo Pappalardi? Era stato sospettato ingiustamente dell’omicidio dei figlioletti, Ciccio e Tore, due fratellini di 13 e 11 anni scomparsi il 5 giugno 2006. Ora ha deciso di avviare indagini private per chiedere la riapertura del fascicolo sulla morte dei bimbi. “I miei figli si potevano salvare – dice Pappalardi – C’è qualcuno che li avrà sempre sulla coscienza, ma prima o poi la verità verrà ...

Morte di Ciccio e Tore - il papà accusato ingiustamente vuole far riaprire il caso : “Ora la verità” : Morte di Ciccio e Tore, il papà accusato ingiustamente vuole far riaprire il caso: “Ora la verità” accusato ingiustamente di aver sequestrato e ucciso i propri fili di 11 e 13 anni, SalvaTore Pappalardo resta in carcere per un anno fino al ritrovamento dei bimbi, nel febbraio 2008. I corpi di Ciccio e Tore vengono […] L'articolo Morte di Ciccio e Tore, il papà accusato ingiustamente vuole far riaprire il caso: “Ora la verità” proviene da ...

Morte di Ciccio e Tore - il papà accusato ingiustamente vuole far riaprire il caso : “Ora la verità” : accusato ingiustamente di aver sequestrato e ucciso i propri fili di 11 e 13 anni, SalvaTore Pappalardo resta in carcere per un anno fino al ritrovamento dei bimbi, nel febbraio 2008. I corpi di Ciccio e Tore vengono scoperti per caso sul fondo di un pozzo in un casolare abbandonato a Gravina di Puglia Bari. Dopo 12 anni e l'archiviazione del caso, oggi Filippo chiede la verità.Continua a leggere