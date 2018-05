«Il capitano Maria» | Andrea Bosca e Giorgio Pasotti sono al fianco della Incontrada

Il capitano Maria : cast e profilo personaggi : Grandissimo successo per la nuova fiction di Rai 1 “Il Capitano Maria” con protagonista Vanessa Incontra. Scopriamo il profilo dei personaggi e il cast completo Il Capitano Maria è un successo. Record d’ascolti per la nuova fiction di Rai 1 che vede tra i protagonisti principali la bravissima Vanessa Incontrada. La serie, diretta da Andrea Porporati, è compatta da quattro episodi ed è prodotta dalla Palomar di Carlo Degli ...

Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti ne I Nostri Figli : al via le riprese del film tv con Il capitano Maria : Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti ne I Nostri Figli. Sono loro a comporre la nuova fiction di Rai1 e che fino al 16 giugno prossimo si daranno dal fare sul set di Senigallia per mettere insieme il film tv incentrato sugli orfani delle madri vittime di violenze mortali, femminicidio. Dopo il boom di ascolti de Il Capitano Maria, attualmente in onda su Rai1, sicuramente il ruolo di Vanessa Incontrada rimarrà centrale nel prime time di Rai1, ...

La fiction "capitano Maria" porta sullo schermo anche la fasanese Vinci : ... a fare da splendida cornice alla fiction, ecco che si registra la presenza, come 'figurazione speciale', dell'adolescente fasanese Giorgia Vinci, 11 anni e non nuova al mondo degli spettacoli. ...

Giorgio Pasotti - Il capitano Maria / “Vanessa Incontrada? Una compagna di viaggio perfetta - ecco perché" : Giorgio Pasotti è Dario Ventura nella serie Il Capitano Maria. L'attore, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ammette: “Vanessa Incontrada? Una compagna di viaggio perfetta"(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:50:00 GMT)

Il capitano Maria : replica della seconda puntata su Raiplay Video : Lunedì 14 maggio va in onda la nuova fiction di Rai 1 Il Capitano Maria [Video]. Dopo l'esordio straordinario della prima puntata che ha appassionato 7 milioni e 32 milioni di telespettatori tenendoli incollati ai teleschermi, Vanessa Incontrada torna, con un secondo imperdibile appuntamento, a vestire i panni di Maria Guerra, un Capitano dell'arma dei Carabinieri ma anche una mamma costretta a crescere da sola i suoi figli dopo la morte del ...

Il capitano Maria : Vanessa Incontrada patetica in una trama ai confini della realtà : Il Capitano Maria La tv a volte mette davanti a dei casi, davanti ai quali è difficile dare una spiegazione. Sono i “misteri” dell’auditel, che premiano a piene mani programmi che, invece, analizzati un pezzo alla volta, lasciano profondamente a desiderare. E’ il caso de Il Capitano Maria, la fiction di Rai 1 che sta registrando ascolti molto alti, a fronte di una trama inverosimile ed una protagonista ormai limitata dai ...

Il capitano Maria - Andrea Bosca è il tenente Labriola : ‘Un eroe romantico dei nostri giorni’ : Quando si dice non prenderla sotto gamba: Andrea Bosca, interprete del tenente Enrico Labriola, s’è preparato al meglio per il suo ruolo all’interno de Il capitano Maria, la nuova fiction di Rai1 (la seconda puntata è andata in onda il 14 maggio) che sta macinando ascolti: “Ho affiancato dei veri carabinieri per capire i metodi di indagine e le dinamiche”, ha raccontato nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e ...

Giorgio Pasotti e Il capitano Maria : ‘Vanessa Incontrada compagna perfetta’ : Membro del cast de Il capitano Maria, la fiction campione di ascolti di Rai1, Giorgio Pasotti è Dario Ventura nella serie che vede come protagonista Vanessa Incontrada. E della bella collega italo-spagnola l’attore bergamasco non dice che un gran bene: “Vanessa è una compagna di viaggio perfetta perché oltre a essere una grande professionista si prende poco sul serio e questo aiuta nella collaborazione sul set” ha detto nel ...

Ascolti tv - vince Il capitano Maria con oltre 6.1 milioni di telespettatori : La gara agli Ascolti di lunedì 14 maggio è stata vinta dalla fiction ‘Il Capitano Maria‘ di Rai1 con Vanessa Incontrada, che si è imposta con 6.174.000 telespettatori e il 25.8% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, decisamente staccato, ‘Taken 3 – L’Ora della Verità’ su Canale 5, con 2.174.000 telespettatori e il 10% di share. Terza posizione per ‘Report’ su Rai3 con 1.837.000 ...

Ascolti Tv | Lunedì 14 maggio 2018. Il capitano Maria vince con il 25.8% - Taken 3 al 10%. In seconda serata L’Intervista 17.7% - Che Fuori Tempo che Fa 14.7% : Il Capitano - Camilla Diana Su Rai1 Il Capitano Maria ha conquistato 6.174.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Canale 5 Taken 3 – L’Ora della Verità ha raccolto davanti al video 2.174.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Kingsman – Secret service ha interessato 1.401.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni ha intrattenuto 1.429.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti ...

