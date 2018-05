Il caffè | usi e consumi | una passione da 260 euro l' anno

Usa : illegali prodotti con caffeina concentrata venduti sfusi : Pericolosi al punto da rappresentare un rischio per la salute non solo individuale ma pubblica, e ora ‘illegali’: sono i prodotti ad altissima concentrazione di caffeina venduti sfusi direttamente ai consumatori negli Stati Uniti. La nuova definizione e’ della Food and Drug Administration che si appresterebbe a togliere dal mercato questi articoli. L’Uso di caffeina pura, o ad elevate concentrazioni, e’ stato legato ...