IERI A ROMA | ' NON STAREMO ALLA FINESTRA'

Mille Miglia : IERI la carovana ha disceso lo Stivale da Milano Marittima a Roma : Prosegue il viaggio della carovana della Mille Miglia: la corsa ha disceso lo Stivale da Milano Marittima a Roma La sosta a Milano Marittima è breve: sono le prime luci dell’alba quando la carovana si rimette in moto. La pioggia, che specie a Ferrara ha messo a dura prova gli equipaggi, ha lasciato spazio a un sole velato, salutato con piacere da piloti e navigatori. Alfa Romeo Mille Miglia La seconda tappa è lunga e impegnativa, e conduce ...

Roma. la ricetta grillina : via i giardinIERI - l'erba la tagliano le pecore : Mancavano gli ovini, ma ci ha pensato la sindaca grillina , altra specie ormai in voga nel mondo politico romano, a colmare questa imperdonabile lacuna. Anzi, Virginia ha proprio sollecitato l'...

Roma : CarabinIERI arrestano 3 rapinatori in piazza della Repubblica : Roma: uno smartphone e una collana d’oro gli oggetti rubati Roma – Paura questa notte a piazza della Repubblica a Roma. Una coppia di turisti è stata attorniata dai una banda di malviventi. I rapinatori hanno minacciato i malcapitati con un coltello, impossessandosi di un telefonino e di una collana d’oro. In manette sono finiti 3 cittadini algerini, tra i 19 e i 29 anni. Il terzetto è stato arrestato dai Carabinieri del ...

Roma - al via il Festival del verde e paesaggio all'Auditorium Parco della Musica : cultura corsi e mestIERI in mostra : Al via domani e fino a domenica 20, l'ottava edizione del Festival del verde e del paesaggio, sul giardino pensile dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Fiori, piante, giardini, paesaggi, ...

Accordo fiscalità frontalIERI; no CF a mozioni Quadri e Romano : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Al via 'Casalavoro' - format tv su consiglIERI dell'Emilia Romagna : Roma, 16 mag. (AdnKronos) - Parte oggi il format televisivo ideato dall'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna per raccontare la vita degli eletti in Consiglio regionale. Si chiama 'Casalavoro' e si propone di offrire un ritratto dei consiglieri di tutti gli schieramenti politici "come non te li

Processo Cucchi bis - Casamassima : “carabinIERI lo massacrarono”/ Roma - i 5 militari indagati e le calunnie : Caso Stefano Cucchi, teste chiave in aula: "massacrato dai carabinieri". Maresciallo Casamassima, "non ho parlato prima per paura di ritorsioni": sorella Ilaria, "verità attesa da tempo"(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 09:50:00 GMT)

Roma : CarabinIERI all’opera a San Basilio. In manette 3 pusher : Roma: arrestati 3 italiani già noti alle forze dell’ordine Roma – Controlli antidroga a San Basilio. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro è entrata all’opera lo scorso pomeriggio. I militari hanno così arrestato 3 persone, sequestrato un centinaio di dosi di droga e 600 euro in contanti. Gli agenti hanno effettuato un controllo nei pressi di un condominio di via Corinaldo. Qui hanno sorpreso 3 ...

Roma - ragazzo ucciso per pochi euro : i carabinIERI fermano il suocero : Un giovane di 25 anni, Alberto Delfini originario di Tivoli e residente a Castel Gandolfo, è stato ucciso nella notte in un'area di campagna a Castel Madama, vicino a Roma. Il giovane...