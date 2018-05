Ibi18 | ancora disponibili i biglietti per le finali di domenica

sport.ilmessaggero

: #Fognini colpisce ancora! Accede ai quarti degli #IBI18 con un doppio 6-4. ?????? - WeAreTennisITA : #Fognini colpisce ancora! Accede ai quarti degli #IBI18 con un doppio 6-4. ?????? - WeAreTennisITA : Ancora semifinale! Sarà @DjokerNole a sfidare @RafaelNadal nel match di domani a #ibi18. Superato Nishikori 2-6 6-1… - UmbertoBonsaver : RT @WeAreTennisITA: Ancora semifinale! Sarà @DjokerNole a sfidare @RafaelNadal nel match di domani a #ibi18. Superato Nishikori 2-6 6-1 6-3… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Quattroche si annunciano spettacolari, quelle degli Internazionali Bnl d'Italia, in programmaprossima, in un Centrale verosimilmente gremito in ogni ordine di posti, per assistere ...