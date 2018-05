I timori della stampa estera per il governo M5S-Lega Le Monde | Una sfida mortifera

huffingtonpost

(Di venerdì 18 maggio 2018) Laguarda con preoccupazione al contratto didie Movimento 5 Stelle. "Italia: unaposta all'Europa", scrive Leche sottolinea che pur avendo programmi molto diversi, 5 Stelle ehanno deciso di associarsi "attorno a un nemico comune: la Commissione di Bruxelles. Sul piano economico, il progetto delle due formazioni - un mix di aumento delle spese e tagli alle tasse senza coerenza - ha di che inquietare".Le conclusioni di Lesono perentorie: "Laposta dai 5 Stelle e dallanon è solo diretta contro un'Europa tecnocratica. L'attacco portato grazie a una retorica complottista multiforme, anti-elite e anti-scientifica va ben al di la. Ciò che è in gioco, è niente meno che l'eredità dell'Europa dei Lumi".Il quotidiano spagnolo El Mundo, in un altro editoriale, sottolinea che per l'Unione ...