' I rumeni puzzano' | quattro mesi di carcere per un post su Facebook

Blastingnews

: RT @gzibordi: «altri elementi maleodoranti» riferito ai rumeni su Facebook, 4 mesi di carcere ad una ragazza nonostante il padre offra di a… - TommyBrain : RT @gzibordi: «altri elementi maleodoranti» riferito ai rumeni su Facebook, 4 mesi di carcere ad una ragazza nonostante il padre offra di a… - Gruppo878 : PERCHE' LEI CONDANNATA E CASALINO NOOOOOO? - gzibordi : «altri elementi maleodoranti» riferito ai rumeni su Facebook, 4 mesi di carcere ad una ragazza nonostante il padre… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Risale aanni fa ildi una ragazza, pubblicato su, che così recitava: Io e inon andremo mai d'accordo, tra badanti depresse e altri elementi maleodoranti senza civilta' ed educazione, accompagnato da altre dichiarazioni verbalmente aggressive. Le frasi pubblicate sul noto social network raccolsero numerosi consensi una sessantina di like, destando l'indignazione della comunita' romena. La sentenza del tribunale condanna la ragazza La commerciante e aspirante modella padovana ha cercato di correre subito ai ripari cancellando ilsu Fb VIDEO e chiedendo ufficialmente scusa alla comunita', affermando che quelle parole, ricolme di discriminazione, erano state pronunciate in un momento di nervosismo e stress dovuti al lavoro. Le frasi provocarono una grande indignazione generale, tanto da fare appello alla giustizia. Per scusarsi, la ragazza ...