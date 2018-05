I Retroscena di Blogo | Nicola Porro resta a Mediaset

I Retroscena di Blogo : Baglioni verso il bis a Sanremo - ma con nuovi compagni di viaggio : L'appetito vien mangiando, sopratutto se la pietanza viene bene e sicuramente si potrà dire di tutto sul Festival di Sanremo 2018 tranne che non sia venuto bene. Forte del successo registrato, sia di critica che sopratutto di pubblico, Claudio Baglioni avrebbe dato il suo consenso a tornare a Sanremo anche nel 2019 sempre nelle vesti di conduttore e direttore artistico, come già scritto da Dagospia.Resta solamente da firmare il contratto che la ...

I Retroscena di Blogo : La nuova Rai targata Di Maio-Salvini : Bollono in pentola, anzi nel pentolone della politica romana i punti di un accordo che permetterà la nascita del governo Di Maio-Salvini, in un patchwork di tessere il cui unico denominatore comune ha due paroline: centro e destra. Se per questo governo la soluzione appare ormai in dirittura d'arrivo con i leader dei Cinque stelle e della Lega pronti a baciarsi in bocca per sancire il cosi detto "contratto" di governo, appare quasi conseguente ...

I Retroscena di Blogo : Per Elisa Isoardi arrivata l'investitura alla Prova del cuoco : Se ne parla da molto tempo, per molti era cosa fatta ormai da settimane, ma ieri è arrivato il passo conclusivo del percorso di avvicinamento di Elisa Isoardi alla Prova del cuoco. La conduttrice di Buono a sapersi ieri è salita al settimo piano di viale Mazzini nell'ufficio del direttore generale per discutere del suo nuovo impegno per la stagione tv 2018-2019.Nel colloquio di ieri è arrivata dunque l'investitura di Elisa Isoardi alla ...

I Retroscena di Blogo : Nicola Porro verso il ritorno in Rai - ecco l'offerta della tv pubblica : La vita é fatta di andate ma anche di ritorni e di un ritorno che pare quasi certo che andiamo a parlarvi cari lettori. Pare quasi fatta, anche se la trattativa é ancora in corso, per il ritorno di Nicola Porro in Rai.Si tratta di un ritorno nella medesima rete e nella stessa collocazione che fu per il vice direttore del Giornale. Per Porro la Rai, secondo quanto apprendiamo, ha fatto un offerta sontuosa che al di la del fattore squisitamente ...

I Retroscena di Blogo : Carlo Conti lascia l'Eredità : Quella di quest'anno è stata una stagione molto difficile per l'Eredità, non per gli ascolti che sono sempre stati buoni, ha sempre primeggiato in questa fascia oraria, ma per la tragica scomparsa di Fabrizio Frizzi che l'ha condotta, con la "supplenza" dell'amico fraterno Carlo Conti durante il periodo di malattia dell'ex conduttore di Tandem nello scorso autunno.Carlo Conti è poi tornato a condurre il programma le scorse settimane, dopo che ...

I Retroscena di Blogo : Sbandati stasera chiude - ma forse no : Si chiude una porta e si apre un portone, quante volte abbiamo sentito dire questa frase? Tantissime, molte probabilmente senza che poi quel portone si apra veramente. Stavolta però pare che la porta grande si spalanchi davanti ad una banda, anzi, davanti ad una "sbanda". Ma facciamo un passo indietro, che per molti sarà un passo in avanti.stasera terminerà la seconda lunga cavalcata nel terreno catodico nostrano di uno dei programmi ...

I Retroscena di Blogo : La Rai aveva offerto La Prova del cuoco ad Antonella Clerici da Torino : Che Antonella Clerici volesse cambiare lo stile di vita era ormai chiaro da tempo. Che volesse cioè diminuire gli impegni professionali per dare più tempo alla vita privata lei stessa lo aveva dichiarato a più riprese. Rallentare i ritmi lavorativi doveva per forza significare lasciare la Prova del cuoco. La trasmissione essendo un day time quotidiano richiedeva uno sforzo certamente più grande rispetto ad un appuntamento settimanale e solo per ...

I Retroscena di Blogo : Il format del pomeriggio con Caterina Balivo su Rai1 : Se Portobello non s'ha da fare, nel pomeriggio feriale di Rai1 prossimo venturo qualcosa dovrà andare in onda. Il Qualcuno ha già un volto ben preciso e cioè quello dell'attuale padrona di casa di Detto fatto Caterina Balivo che lascia Rai2 ed il suo programma, per tornare sul luogo del delitto, quella fascia cioè che l'ha vista grande mattatrice in Festa italiana nella Rai1 di Fabrizio Del Noce.Ma torniamo dunque al "qualcosa" ed è proprio su ...

I Retroscena di Blogo : Tiberio Timperi ad un passo dalla nuova Vita in diretta : Proseguono i nostri voli pindarici nelle pieghe di quello che sarà la televisione prossima ventura. Oggi torniamo ad occuparci del territorio televisivo del pomeriggio, in particolare di quello di Rai1 che dal prossimo autunno vedrà alcune interessanti novità. I Retroscena di Blogo: Il nuovo pomeriggio di Rai1 e l'impegno di Caterina Balivo prosegui la letturaI Retroscena di Blogo: ...

I Retroscena di Blogo : Marco Liorni verso il sabato pomeriggio di Rai1 : Qualcuno lo dava volteggiante sul nido dell'Eredità, ma esattamente come avevamo scritto, il suo nome è stato fatto per bruciarlo e così è stato. Niente Eredità per Marco Liorni, ma Rai1 ha pensato a lui per il suo prossimo palinsesto autunnale e capita che, fra le ipotesi in campo, quella che più ha possibilità di essere realizzata è quella che vede l'attuale conduttore di Vita in diretta tenere compagnia le massaie stavolta il sabato ...

I Retroscena di Blogo : Ipotesi Portobello per Antonella Clerici nel sabato sera di Rai1 : Se in un primo momento pareva che Portobello potesse tornare in onda in una versione quotidiana nel pomeriggio di Rai1 con Caterina Balivo, ora le carte in tavola sono cambiate. Come già detto e riportato su queste colonne l'attuale conduttrice del varietà pomeridiano di Rai2 Caterina Balivo sarà si alla guida del varietà pomeridiano di Rai1 dal lunedì al venerdì, ma senza pappagallo e con un format che sarà costruito nei prossimi giorni a ...

I Retroscena di Blogo : Gabriele Corsi verso la conduzione di Reazione a catena su Rai1 : Lui era fra chi ha sostenuto il provino come da queste colonne vi avevamo raccontato. Il provino era per l'assegnazione del ruolo di conduttore della nuova stagione di Reazione a catena in arrivo nel preserale di Rai1 dai primi di giugno. Il lui di cui stiamo parlando è Gabriele Corsi, che secondo quanto risulta a TvBlog è in pole position per ricoprire il ruolo che è stato fino allo scorso anno del buon Amadeus. ...