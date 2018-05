' I pesci siamo noi!' al teatro Petrolini di Ronciglione

"Ha strangolato mio figlio Gabriel e deve pagare. Ma lasciatela in pace - non abbiate rabbia. Io e pesciolino non siamo così" : Ha scioccato tutto un paese la drammatica vicenda del piccolo Gabriel Cruz, 8 anni, scomparso 12 giorni fa a Almeria nel sud della Spagna, il cui cadavere è stato ritrovato nel baule dell'auto della compagna del padre la dominicana Ana Julia Quezada, 43 anni, ritenuta la presunta assassina.Il bimbo, ha rivelato oggi l'autopsia, è stato strangolato il giorno stesso della scomparsa. La donna, da giorni principale sospetta per la ...