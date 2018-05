I migliori caricabatteria solari per smartphone e tablet

wired

(Di venerdì 18 maggio 2018) Non ha avuto neanche il tempo di essere presentata, che una versione modificata dell’iPhone X sta già facendo il giro del mondo. I motivi sono due: prima di tutto il prezzo e poi le funzioni. iPhone X Tesla, questo il nome, rilegge il portabandiera di Apple aggiungendo al telefono una scocca con dei pannelliintegrati. Prodotta dalla russa Caviar, una specialista in prodotti tecnologici di lusso, il melafonino solare parte da ben 3.800 euro per la versione da 64Gb e arriva ai 4.000 euro tondi tondi previsti per quella da 256Gb. Il prezzo è dovuto prima di tutto ai materiali preziosi. iPhone X Tesla ha a bordo oro e fibra di carbonio ma soprattutto quei pannelli che permettono di ricaricarlo ovunque siamo. Così il telefono diventa spesso il doppio (16,2 millimetri contro 7,7) ma non dovrebbe più lasciarci a bocca asciutta. Sfoglia gallery3 immagini Dopotutto, sia che ci ...