Huawei P20 Lite e P8 Lite 2017 si aggiornano con le rispettive patch di sicurezza di

Huawei P20 vs Honor 10 : sono veramente uguali? Ecco il nostro video confronto : Honor 10 si è subito distinto per l'ottimo rapporto qualità prezzo, tanto da mettere in difficoltà anche il fratello maggiore Huawei P20, ma sono davvero così simili? E quale scegliere comprando online?

Huawei P20 cosa vuole dire Icona a forma di cerchio con due frecce : Lo sai che cosa vuole dire l'Icona circolare con due frecce all'interno che appare sulla barra di stato di Android Huawei P20. Leggi per scoprire il significato.

Modelli Huawei P20 Pro no brand : arrivato l’aggiornamento di aprile - principali novità : Continua il percorso di perfezionamento relativo al top di gamma Huawei P20 Pro, reduce dall'aggiornamento CLT-L29 8.1.0.120(C432), che sembra avere un peso di 560MB, e quindi contenere cambiamenti piuttosto importanti. L'upgrade sta iniziando a diffondersi via OTA a bordo di tutti gli esemplari no brand, compresi quelli commercializzati in Italia. Forse avete già ricevuto il pacchetto, o state comunque per riceverlo: l'aggiornamento contiene la ...

Aggiornamenti in arrivo per Huawei P20 Pro e Samsung Galaxy A6 : Sono in arrivo degli Aggiornamenti software per Huawei P20 Pro e Samsung Galaxy A6. Quanto al primo, l'update introduce le patch di sicurezza di aprile e porta delle ottimizzazioni per la modalità Ritratto nella fotocamera. Per Galaxy A6 si tratta, invece, di un avvistamento: nel database di SamMobile è presente il firmware del modello indiano con le patch di sicurezza di maggio.

Huawei P20 A 399 Euro E Nintendo Switch A 249 Euro Da Aldi : Incredibili sconti da Aldi per Huawei P20 e Nintendo Switch. Vuoi comprare Huawei P20 e Nintendo Switch al prezzo più basso del web? Ecco le super offerte sottocosto di Aldi. Comprare Huawei P20 e Nintendo Switch al prezzo più basso di sempre Offerte Sottocosto da Aldi Ti segnalo oggi 2 offerte davvero INCREDIBILI legate all’apertura dei nuovi punti vendita Aldi in Italia. In […]

Svolta Huawei P20 - Mate 10 Pro e Sony Xperia XZ2 : adesso con l’HDR di Netflix : Arrivano buone notizie per i possessori di Huawei P20, Mate 10 Pro e Sony Xperia XZ2, che possono sfruttare adesso la tecnologia HDR messa a disposizione da Netflix. Si allunga la lista dei dispositivi compatibili, che già prevedeva l'innesto di alcuni altri top di gamma importanti, misti tra smartphone e tablet: Samsung Galaxy S9, Note 8, Tab S3, LG V30, Sony Xperia XZ Premium e XZ1. Non basta comunque questo a fruire dei contenuti ...

Il supporto HDR per Netflix arriva su Sony Xperia XZ2 - Huawei Mate 10 Pro e Huawei P20 : L'elenco dei dispositivi che possono contare sul supporto HDR con Netflix si è arricchito di recente con i Sony Xperia XZ2, Huawei Mate 10 Pro e Huawei P20

Smartphone Android in offerta oggi 16 maggio : Honor 9 - Moto Z2 Play - Nokia 7 Plus - Huawei P20 Pro e altri : Non si fermano neanche oggi le offerte online che riguardano il panorama Android. Sono cinque gli Smartphone Android, il cui street price è continuato a calare in queste ultime settimane

Huawei P20 Pro lo sai come si Attiva e disattiva il LED di notifica : Lo sai come si Attiva il led di notifica sul telefono Android che ti avvisa dell'arrivo di mail, messaggi o telefonate non risposte.

Huawei P20 Pro la fotocamera ha dei pixel rosa : Ci segnalano che alcuni Huawei P20 Pro presentano nella fotocamera dei pixel di colore rosa in particolari condizioni di luce. Non preoccupatevi non è un difetto e oggi ti spieghiamo da cosa dipende.

Huawei P20 a 9 - 99 euro al mese con l'offerta Vodafone Full Pack : Se il progetto Huawei ha convinto anche voi, potreste sfruttare la promozione lanciata da Vodafone per avere Huawei P20 "a piccole dosi" con internet e minuti

Always On Display su Huawei P20 Pro come lo disattivo ? : Always On Display su Huawei P20 Pro è bello ma consuma un sacco di batteria ! Se lo disabiliti vedrai che la durata della batteria si allungherà e di non poco !

Prova A Vincere Huawei P20 Pro Con “Shake & Play” Di Vodafone! : Vuoi Huawei P20 Pro gratis? Ecco un nuovo concorso che ti permette di tentare la fortuna e Provare ad ottenere Huawei P20 Pro GRATIS. Concorso Vodafone mette in palio Huawei P20 Pro: come partecipare e Provare a Vincere Concorso Huawei P20 Pro Dalla collaborazione tra Vodafone ed Amici di Maria De Filippi, arriva il concorso “Shake & Play“ per tutti gli appassionati della trasmissione! […]

Bollenti Huawei P20 Lite e Honor 9 Lite il 13 maggio : prezzo super per poche unità : Un fine settimana rovente per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone Android di fascia media, in riferimento ad esempio ai vari Huawei P20 Lite ed Honor 9 Lite, tra i più apprezzati nell'ultimo periodo dal pubblico italiano in questo segmento. Il prezzo in entrambi i casi e davvero interessante, come si potrà osservare dall'approfondimento che intendo condividere con voi oggi 13 maggio. Vediamo dunque pou da vicino come stanno le ...