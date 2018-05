Horizon 2020 - dove vanno i fondi europei per l’innovazione : Lo scorso 2 maggio la Commissione europea ha presentato la sua bozza di bilancio per l’Unione. Il budget che sta cominciando adesso la sua complicatissima gestazione sarà valido per il settennato 2021-2027 e, in termini di fondi europei per l’innovazione, dovrebbe stanziare circa 100 miliardi di euro attraverso Horizon Europe. Il programma attualmente in corso, invece, si chiama Horizon 2020 ed ha finanziato istituti di ricerca e aziende ...