Ho visto giustiziare 278 persone nel braccio della morte | il rammarico più grande è

(Di venerdì 18 maggio 2018) Una vita nel, in Texas, dove la pena capitale è ancora realtà. Michelle Lyons, mamma di 39 anni, hamorire 278e in un'intervista al Resto del Carlino si confessa: "All'inizio ero brava a essere imparziale e insensibile, ma con il passare degli anni è diventato più difficile".Prima come giornalista, poi come portavoce del Dipartimento di giustizia criminale del Texas, Michelle racconta così la sua esperienza:"È difficile vivere così tanto dolore. Le vittime stanno soffrendo, le famiglie dei detenuti stanno soffrendo. Gli stessi detenuti hanno le loro emozioni e tu sei il testimone di tutto ciò, questo lascia un segno indelebile su di te".Michelle, tuttavia, ritiene che la pena capitale, in alcuni casi, sia giusta:"Penso che sia una punizione appropriata per certi crimini. Ragiono da genitore, ...