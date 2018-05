Harry d’Inghilterra | il principe azzurro ha i capelli rossi

vanityfair

: Io stavo guardando vite al limite e track, finito. E fanno speciale su quella stronza che sposerà Harry d'Inghilterra. - Damnimmean : Io stavo guardando vite al limite e track, finito. E fanno speciale su quella stronza che sposerà Harry d'Inghilterra. - robipel : I limoni della Costa d'Amalfi nella torta di nozze di Harry e Meghan. Ecco la ricetta - gazzettamodena : Il 19 maggio il principe Harry, sesto nella linea di successione al trono d'Inghilterra, sposerà Meghan Markle, att… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Vi siete mai chiesti com’è fatto il? Ce lo hanno sempre descritto biondo e con gli occhi azzurri, ma forse oggi, grazie a, ha ricevuto un’update e per il mondo ha i! Un dettaglio che non è stato sempre considerato desiderabile. I biografi reali riportano un interessante episodio sulla nascita del futuro Duca di Sussex,: «Ha persino i!» disse Carlo a Lady Diana, vedendo per la prima volta il secondogentito, più somigliante alla famiglia di lei che a quella di lui. Una caduta di stile? Allora forse sì, macon il tempo si è riscattato e ha fatto da apripista per l’orgoglio ginger. Rispetto al fratello William, dalla «pelata» reale, ha i connotati giusti per rappresentare ildella favola, ma dei tempi moderni. Del resto ilFilippo non è un redhead, (e la somiglianza conimpressiona a ...