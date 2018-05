GUERRA IN SIRIA/ Gli "aiuti" europei - un ricatto politico che ha distrutto Damasco : La Ue ha azzerato l'economia SIRIAna agendo con le sanzioni sul commercio, sulle banche e su paesi terzi. Usando gli aiuti come arma politica e schierandosi di fatto con Riad. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 06:08:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ Attaccare l'Iran per far fuori Damasco, il nuovo piano di Usa e Israele, di P. RicciSIRIA/ L'attacco chimico non c'è mai stato, ma nessuno parla delle carceri jihadiste della Ghouta, di P. ...

GUERRA IN SIRIA/ Attaccare l'Iran per far fuori Damasco - il nuovo piano di Usa e Israele : L'occidente ha esaurito tutte le opzioni militari per continuare la GUERRA in SIRIA usando gli estremisti islamici. La nuova strategia passa per l'attacco all'Iran. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 06:08:00 GMT)SCONTRO Israele-IRAN/ Così la strategia per incendiare il Medio oriente passa dalla SIRIA, di F. LandiSIRIA/ L'attacco chimico non c'è mai stato, ma nessuno parla delle carceri jihadiste della Ghouta, di P. Ricci

GUERRA Iran-Israele “regime Siria butti fuori iraniani”/ Generale Solemaini aiuta Assad e spaventa Tel Aviv : Siria, razzi iraniani sul Golan: nuovi raid di Israele, clima rovente in Medio Oriente. Ministro israeliano: "Colpite quasi tutte le infrastrutture iraniane a Damasco"(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 15:50:00 GMT)

Iran - chi è Qasem Soleimani : il signore sciita della GUERRA che ha salvato Assad e ora dalla Siria spaventa Israele : L’uomo che comanda l’Al Quds Force Iraniana, la più seria minaccia che dalla Siria si affaccia sui confini di Israele e che il presidente Usa Donald Trump definisce un “terrorista”, è ben conosciuto dagli americani, con cui ha collaborato nel 2010 in Iraq e prima ancora in Afghanistan. Qasem Soleimani è un eclettico generale che da venti anni è responsabile di tutte le attività militari dell’Iran, segrete e pubbliche, al di fuori dei ...

GUERRA Israele-Iran in Siria Raid dopo i razzi di Teheran : Qui lo si fa con modestia ma molta determinazione, e per ora gli Usa e l'Europa e persino il mondo arabo riconoscono che Israele ha diritto a difendersi. È una novità.

Siria : Missili e raid - lampi di GUERRA tra Iran e Israele : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

SIRIA - SCONTRO ISRAELE-IRAN : TEHERAN “NON NOSTRI I RAZZI SUL GOLAN”/ Raid Stato Ebraico : “pronti alla GUERRA” : SIRIA, RAZZI iraniani sul Golan: nuovi Raid di Israele, clima rovente in Medio Oriente. Ministro israeliano: "Colpite quasi tutte le infrastrutture iraniane a Damasco"(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 19:07:00 GMT)

Nucleare Iran - se Teheran esce dall’intesa Israele rischia la GUERRA da Siria e Libano : Il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul Nucleare Iraniano voluto dal presidente Donald Trump è stato senza dubbio un momento determinante per il primo ministro Benjamin Netanyahu, la definizione della sua vittoria su quello che da oltre venticinque anni definisce “il male assoluto”. Il pericolo Iraniano – che come immagine ha sempre associato alla minaccia nazista all’Europa denunciata con largo anticipo solo da Winston Churchill ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Siria : GUERRA all’Isis - offensiva Usa. 23 morti - 10 sono bambini (2 maggio) : Ultime notizie, di oggi ultim'ora: Siria, offensiva finale degli Usa nei confronti dell'Isis, "la battaglia sarà difficile ma vinceremo". 23 morti, 10 sono bambini (2 maggio 2018)(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 10:45:00 GMT)

La preghiera di Francesco per la Siria - nucleo di una 'GUERRA mondiale a pezzi' : E la sua preghiera per la Siria, pronunciata nel giorno di Pasqua, è stata ricordata all'inizio della recita del rosario: "Domandiamo frutti di pace per il mondo intero, a cominciare dall'amata e ...

Russia - Turchia e Iran insistono : la Siria è cosa loro. E la GUERRA continua : Il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu ha parimenti sottolineato che l'obiettivo del trio di Astana è di "trovare una soluzione politica in Siria. Sono d'accordo con Zarif che la migliore ...

Siria - GUERRA di propaganda : la Russia fa testimoniare un 11enne per smentire l’uso di gas : La Russia ha presentato in una conferenza stampa diversi testimoni del presunto attacco con gas avvenuto a Douma il 7 aprile scorso. Tra loro anche Hassan Diab, il ragazzo di 11 anni che appare in uno dei video pubblicati quel giorno. Francia e Regno Unito hanno criticato duramente l’incontro definendolo un’operazione di propaganda e disinformazione.Continua a leggere

Siria - consigli di lettura. Tra GUERRA - amore e vite spezzate : di Federica Pistono* Negli ultimi mesi, sul mercato editoriale italiano sono giunti alcuni romanzi Siriani recentemente tradotti, la cui lettura rappresenta (per contenuti proposti) un’occasione immancabile per un serio tentativo di comprendere la complessità della situazione Siriana. Splendido è il romanzo Non ci sono coltelli nelle cucine di questa città di Khaled Khalifa (Bompiani, 2018, trad. M. Avino), già autore di Elogio dell’odio ...

Siria : Unicef - 'GUERRA cruenta finisca - bimbi più colpiti' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...