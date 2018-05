Grey' s Anatomy finale | le dolcissime parole di Jesse e Sarah

Grey's Anatomy 14 - Krista mette ordine e si riparte di slancio (verso il series finale?) [SPOILER ALERT!] : La morale scelta per chiudere la stagione 14 è ' Healthy love is everything'. Per me potrebbe essere "Krista Vernoff cleaned up the mess": questo, a mio avviso, è infatti il claim della 14esima stagione di Grey's Anatomy, appena conclusasi negli USA. Il post è pieno di spoiler quindi suggeriamo a chi non l'ha vista tutta di riservarsi la lettura al termine della messa in onda italiana.prosegui la letturaGrey's Anatomy 14, Krista mette ...

Così April e Arizona lasciano Grey’s Anatomy - nel finale 14×24 con doppio matrimonio e gravidanza a sorpresa : April e Arizona lasciano Grey's Anatomy 14 con un gigantesco lieto fine per entrambe e, stranamente per il medical drama, senza tragedie: il finale di stagione, l'episodio All of Me 14x24, ha riservato un'uscita di scena piena di romanticismo per entrambe, oltre che per i promessi sposi Alex e Jo. ATTENZIONE SPOILER! In un disastroso wedding day organizzato alla perfezione ma contraddistinto dagli imprevisti tra invitati che sbagliano ...

«Grey’s Anatomy» dice addio ad altri personaggi (Spoiler) : La data x, quella dell’addio, del doloroso distacco, arriva in un baleno e coglie un po’ tutti impreparati. Certo, sapevamo che April Kepner e Arizona Robbins avrebbero lasciato Grey’s Anatomy nel finale della quattordicesima stagione, solo che non ci aspettavamo la favola, i fuochi d’artificio, un espediente del genere per salutarle e sperare in un possibile ritorno ...

Grey’s Anatomy 14 - l’addio alla dottoressa April Kepner e il futuro di Sarah Drew : Come è noto da più di due mesi, la quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy comporta l’addio a due personaggi, cioè le dottoresse Arizona Robbins e April Kepner. Mentre in Italia il medical drama ha ancora qualche puntata da trasmettere, negli Stati Uniti il finale di stagione è andato in onda in onda il 17 maggio e, con lui, l’abbandono dalla serie delle attrici Jessica Capshaw (Arizona) e Sarah Drew (April). La notizia, diffusa dai media ...

Grey’s Anatomy : addio Arizona Robbins - i momenti più emozionanti : addio Arizona Robbins. Con l’episodio Grey’s Anatomy 14×24 All Of Me in onda negli USA giovedì 17 maggio 2018 diremo addio a uno dei personaggi ormai storici del medical drama: Arizona Robbins. Jessica Capshaw infatti lascia la serie dopo 10 anni di presenza fissa. Vediamo alcuni dei momenti più emozionanti di Arizona Robbins. Leggi anche: LE MIGLIORI CITAZIONI DI GA | TUTTO SULLA SERIE L’incidente aereo Uno dei ...

Finale di Grey’s Anatomy 14 - tutte le anticipazioni sull’ultimo episodio tra addii - matrimoni e colpi di scena (video) : Col primo e finora unico sneak peek del Finale di Grey's Anatomy 14, in onda negli Stati Uniti il 17 maggio, si entra nel vivo dell'ultimo episodio di questa stagione, che come noto vedrà al centro della trama l'atteso matrimonio tra Alex e Jo, ma anche gli annunciati addii ai personaggi di April Kepner e Arizona Robbins, che usciranno di scena per non fare ritorno nella quindicesima stagione. Tanta carne al fuoco dunque per questo Finale di ...

Grey's Anatomy : le dolcissime dediche di Justin e Kevin per Jessica e Sarah : La quattordicesima stagione di Grey's Anatomy è ormai giunta al capolinea, giovedì 17 maggio andrà infatti in onda l'ultimo episodio del medical drama più famoso d'America. Fresco di rinnovo ufficiale per la quindicesima stagione, il telefilm targato Shonda Rhimes ha da poco detto addio a due dei personaggi più amati della serie. April Kepner ed Arizona Robbins. Le tappe conclusive delle loro storyline sono state delineate nel corso dell'ultima ...

Grey’s Anatomy : addio April Kepner - i momenti più emozionanti : addio April Kepner. Con l’episodio Grey’s Anatomy 14×24 All Of Me in onda negli USA giovedì 17 maggio 2018 diremo addio a uno dei personaggi ormai storici del medical drama: April Kepner. Sarah Drew infatti lascia la serie dopo 10 anni di presenza fissa. Vediamo alcuni dei momenti più emozionanti di April Kepner. Leggi anche: LE MIGLIORI CITAZIONI DI GA | TUTTO SULLA SERIE Faccia a faccia con Gary Clarke Inizialmente April ...

Grey's Anatomy 14 finale : le anticipazioni dell'ultima puntata : La quattordicesima stagione di Grey's Anatomy è giunta al suo ultimo atto. Giovedì 17 maggio, infatti, andrà in onda la ventiquattresima puntata che chiude una stagione ricca di colpi di scena e clamorosi addii. La scorsa settimana abbiamo assistito ad una puntata al cardiopalma in cui i fan di April Kepner hanno tirato un sospiro di sollievo constatando che la loro beniamina, quantomeno, non abbandonerà la scena a causa di un incidente ...

Un episodio politicamente impegnato per Grey’s Anatomy 14 su Fox Life : anticipazioni e trame del 14 e 21 maggio : Mentre il finale della quattordicesima stagione è alle porte negli Stati Uniti, continua la programmazione italiana di Grey's Anatomy 14 su Fox Life: nella serata di questo lunedì 14 maggio sarà infatti proposto l'episodio 14x19 in prima visione per l'Italia. "Beautiful Dreamer", questo il titolo dell'episodio sia in lingua originale sia su Fox Life, si tinge di impegno politico: l'episodio toccherà infatti il delicato tema dei Dreamers, cioè ...

Fiocco azzurro nel cast di Grey’s Anatomy - nel giorno della Festa della Mamma è nato Aiden (foto) : Nuovo Fiocco azzurro per il cast di Grey's Anatomy: a diventare genitori sono Kevin MckKidd e la nuova moglie Arielle, che ha partorito il suo primogenito il 13 maggio. A darne la notizia è stato lo stesso attore e regista di Grey's Anatomy, pubblicando una foto in bianco e nero che ritrae la neoMamma col suo bambino. "In questa bellissima serata della Festa della Mamma... Benvenuto, piccolo Aiden nella nostra famiglia e in questo mondo! ...