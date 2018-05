Grande successo per la Mille Miglia | soddisfazione all' Aci Lucca e ad Altopascio Foto

Anticorpo per tre malattie rare / Grande successo dei test in Italia - la sperimentazione al Bambino Gesù : Anticorpo per tre malattie rare, Grande successo dei test in Italia, sperimentazione partita al Bambino Gesù di Roma. Si tratta di tre patologie autoinfiammatorie.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 13:13:00 GMT)

PATRIZIA BONETTI/ "Tra me e Luigi Favoloso non è successo niente al Grande Fratello”. E tifa per Nina Moric.. : PATRIZIA BONETTI e Lugi Favoloso, amicizia o vero flirt al Grande Fratello 15? La modella italo-cubana spera nel chiarimento tra il gieffino e Nina Moric.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:17:00 GMT)

Grande successo per Lucca Classica Music Festival - già si annunciano le prime novità della prossima edizione : ... il prossimo anno "Il cortile dei gentili" sarà a Lucca Classica con il suo stimolante spazio di dialogo dove credenti e non credenti affrontano temi di attualità fondendo filosofia, arte, scienza, ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso rivela cosa è successo con Mariana Falace : il bacio della discordia : Forse perché sente l' eliminazione sempre più vicina, nelle ultime quarantotto ore Luigi Favoloso sta creando un putiferio confermando e smentendo il suo presunto bacio con Mariana Falace avvenuto tra ...

Angelo Sanzio - il Ken italiano/ Cosa è successo con Baye Dame Dia nel bagno? (Grande Fratello 2018) : Angelo Sanzio, il Ken italiano: Cosa è successo con Baye Dame Dia nel bagno? Le rivelazioni su un presunto flirt all'interno del Lido Carmelita con l'ex concorrente. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 07:18:00 GMT)

Tajani : “Grande successo Juve - prenderei Milinkovic e Perin” : “Quello della Juventus è stato un grande successo che segue la vittoria della Coppa Italia. E’ stato un anno positivo, c’è il rimpianto della Champions ma vediamo il prossimo anno, oggi ci godiamo lo scudetto”. Sono le parole del Presidente del Parlamento europeo e tifoso della Juventus Antonio Tajani, a “La politica nel pallone” su Gr Parlamento. “Il settimo scudetto di seguito è un messaggio che ...

Grande successo per la prima estemporanea "…solo la carità salverà il mondo" della Pro Loco di Avezzano : si è riunita e ha designato i vincitori della prima estemporanea di pittura "…solo la carità salverà il mondo" e sono: primo premio Mario Zarini, secondo premio Antonella D'Angelo, terzo premio ...

Grande successo al concerto di Viti e Seccafieno : Luca Seccafieno e Fabrizio Viti hanno tenuto con Grande successo, nei giorni passati, un concerto molto particolare, tenutosi all’Auditorium Parco della Musica dal titolo “Viti e Seccafieno”. La loro attività concertistica, infatti, è presente sul palcoscenico nazionale ed internazionale. Di estrazione classica – l’uno già prima tromba dell’Orchestra da camera di Venezia, l’altro docente di ...

“È morto un amico”. Grande Fratello - il ‘dramma’ di Filippo e Danilo. Senza parole : cosa è successo davvero : Si credeva che le polemiche in tv fossero finite con l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi, letteralmente asfalatata dalla prima settimana per via del cosiddetto canna-gate. E invece no: il Grande Fratello 15, (ri)condotto dopo tanti anni da Barbara D’Urso, di giorno in giorno riserva sempre più brutte sorprese ai telespettatori più fedeli al mondo dei reality, dove il trash (e la maleducazione, il ...

Grande successo del crowdfunding in Italia : risultato da record per CleanBnB! : “Gli investitori Italiani sono certamente più prudenti, ma sanno riconoscere benissimo un buon affare se questo viene presentato in modo serio e trasparente. 500mila euro raccolti in poche settimane ne sono la prova lampante. Il risultato è andato oltre le più rosee aspettative e tutto il lavoro svolto in questi due anni ci ha premiato. I clienti hanno imparato a riconoscere il nostro brand, gli investitori hanno compreso e colto al volo ...

PACO CLAVEL - CHI È?/ Per Aida Nizar uguale a Malgioglio : il suo brano di successo (Grande Fratello 2018) : PACO CLAVEL, chi é? Aida Nazar a Cristiano Malgioglio: "Siete uguali!" (Grande Fratello 2018). Il cantante italiano è stato paragonato al collega spagnolo da parte dell’eliminata dal Gf(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:06:00 GMT)

Grande successo per la prima edizione di "LOA Legge in Ogni Angolo" : ... ha preso parte alla prima edizione di "LOA Legge in Ogni Angolo", la Grande manifestazione interamente dedicata alla lettura organizzata dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di ...

Grande successo alla I^ edizione del Voce Spettacolo Film Festival : Si è conclusa la 1a edizione del Voce Spettacolo Film Festival con la Cerimonia di Premiazione che si è svolta presso il Cinema Il Piccolo di Matera alla presenza degli sopiti illustri e dei protagonisti. La rassegna cinematografica, fondata e prodotta dall’Associazione Culturale “Voce Spettacolo” di Matera, è ideata e diretta dall’attore materano Walter Nicoletti e focalizza l’attenzione sulla scoperta di giovani talenti ed ha ...

“È tutta una montatura!”. Le bugie di Nina Moric. Al Grande Fratello esce fuori tutto : ecco cosa è successo veramente tra la modella croata e Luigi Favoloso : “Un’architettura diabolica” : Di Luigi Favoloso sapevano tutti veramente molto poco. Oltre al fatto di essere il compagno di Nina Moric da quattro anni e di essere un imprenditore, non molto altro. Il suo ingresso nella casa del Grande Fratello ha permesso al Grande pubblico di conoscerlo meglio. Il bel campano appena fatto il suo ingresso nel reality non ha perso tempo e ha subito fatto capitolare Patrizia Bonetti che adesso è fuori da Cinecittà, ma spera in una loro ...