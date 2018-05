Grande Fratello 2018 Nuovo litigio nella Casa | Filippo | Non mi interessava venire

Grande Fratello : gli sponsor abbandonano e c'è il rischio chiusura Video : Una notizia alquanto strana, ma è tutto vero: il Grande Fratello potrebbe essere chiuso per sempre nel giro di poco tempo. Rispetto all'esordio, avvenuto nel lontano 2000, oggi siamo alla quindicesima edizione. Il reality show è stato trasmesso tutti gli anni, tranne il 2002, 2016 e 2017 e in questi anni il programma ha visto diversi presentatori ed ospiti. Ma nello specifico, nell'edizione di quest'anno a quanto pare sembra aver toccato il ...

Grande Fratello : un volto della Rai perde le staffe Video : Gli atti di bullismo e di violenza verbale visti nella Casa sono risultati osceni al punto tale da far prendere dei provvedimenti immediati: Baye Dame è stato squalificato mentre Luigi Favoloso è stato mandato direttamente in nomination. Ma quest'ultimo, nonostante la punizione ricevuta, ha continuato ad avere lo stesso atteggiamento arrogante e offensivo, soprattutto con le donne. Pochi giorni fa, per esempio, stava per sfiorare una rissa con ...

Maglietta di Luigi Favoloso - la frase sessista/ Grande Fratello 2018 : dalla tv al tribunale? : Maglietta di Luigi Favoloso, la frase sessista che gli è costata la squalifica dal Grande Fratello 2018: Selvaggia Lucarelli pronta a portarlo in tribunale.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 08:08:00 GMT)

Anticipazioni Grande Fratello - ritorna Aida Nizar come concorrente? L'annuncio Video : Il Grande Fratello 2018 non smette mai di stupire e in vista delle ultime puntate di programmazione [Video]di questa quindicesima edizione del reality show condotto da Barbara D'Urso potrebbero esserci dei colpi di scena del tutto inattesi che hanno a che fare ancora una volta con Aida Nizar, considerata la vera 'star' di questa edizione, in grado di tenere alta l'attenzione del pubblico con le sue provocazioni. Aida Nizar pronta a ritornare ...

Grande Fratello 2018/ È crisi tra Lucia e Filippo? Freddezza tra i due : Alberto avverte l'amico : Grande Fratello 2018, Lucia Orlando e Filippo Contri sono in crisi? In Casa i compagni notano la Grande Freddezza da parte della ragazza: la coppia è agli sgoccioli?(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 06:40:00 GMT)

Grande Fratello - una frase di Danilo fa infuriare la Bramieri : "Per te non esisto più. Ringrazia che non ho un marito" (Video) : Sembrava che la squalifica di Luigi Favoloso avesse riportato armonia all’interno della casa del Grande Fratello, invece sono bastate appena quarantotto ore per scatenare una nuova furibonda lite.Tutta colpa di una battuta di Danilo che, riferendosi a Lucia Bramieri, avrebbe comunicato di volersi ubriacare per poi ‘provarci’ con la coinquilina.“Vado ad infilare la Bramieri”. Questa è la frase riportata testualmente da Simone Coccia alla ...

Grande Fratello - si pensa già alla vittoria finale? : I fatti avvenuti nelle ultime ore nella casa più spiata d'Italia hanno fatto notare la nascita di una nuova e impensabile alleanza, con lo scopo di annientare il gruppo e puntare alla vittoria finale. La nuova alleanza Diversi sono stati gli episodi accaduti nella casa del Grande fratello, reality a distanza condotto dalla tanto amata Barbara D'Urso. Questi eventi non sono stati ben accettati da Lucia Bramieri, che come Simone e Danilo si ...

Grande Fratello 15 : Filippo e la frase schock sui cani Video : Da poche settimane su Canale 5 è ritornata la versione Nip del padre di tutti i reality show, il Grande Fratello. Per la quarta volta alla conduzione vi è Barbara D'Urso che ha accettato di buon grado di ritornare nel programma che l'ha resa famosa quindici anni fa come conduttrice televisiva. Infatti, in molti ignorano il suo Grande curriculum da attrice di fiction quali Orgoglio e La Dottoressa Giò. Tra i concorrenti più discussi di ...

MAGLIETTA DI LUIGI FAVOLOSO - COSA C'ERA SCRITTO?/ Grande Fratello 2018 : i fan lo difendono : MAGLIETTA di LUIGI FAVOLOSO, COSA C'ERA SCRITTO? Grande Fratello 2018: il lungo sfogo di Selvaggia Lucarelli su contro Barbara d'Urso, difesa da Maurizio Costanzo.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 23:24:00 GMT)

Grande Fratello : ecco cosa c'era scritto sulla maglia dell'eliminato Video : Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric entrato a far parte dell'ultima edizione del Grande Fratello, è stato squalificato dal gioco durante l'ultima puntata. Non è stato del tutto dichiarato il motivo, in quanto si è parlato di una scritta sessista fatta dallo stesso concorrente senza specificarne il contenuto. Luigi Favoloso all'interno della casa Tra i personaggi che più hanno fatto discutere sicuramente troviamo l'ex fiamma di Nina Moric. ...

Grande Fratello - l'umiliazione estrema per la Pezzopane. Il suo toyboy alla bionda. 'Lo sai cosa ti faccio?' : L'altra sera al Grande Fratello c'era Stefania Pezzopane , deputata Pd e fidanzata vip di Simone Coccia Colaiuta , uno dei concorrenti del reality condotto da Barbara D'Urso . Una Grande 'prova d'...

Grande Fratello - nuova battuta sessista. Danilo Aquino fa piangere Lucia Bramieri : «Per te non esisto più» : L'uscita di Luigi Favoloso non ha placato gli animi. Una nuova battuta sessista sarebbe stata pronunciata tra le mura della casa del Grande Fratello. Questa volta è stato Danilo Aquino a pronunciarla ...