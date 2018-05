Gran finale de La Corrida su Rai 1 | ultima puntata 18 maggio

Grande fratello - si pensa già alla vittoria finale? : I fatti avvenuti nelle ultime ore nella casa più spiata d'Italia hanno fatto notare la nascita di una nuova e impensabile alleanza, con lo scopo di annientare il gruppo e puntare alla vittoria finale. La nuova alleanza Diversi sono stati gli episodi accaduti nella casa del Grande fratello, reality a distanza condotto dalla tanto amata Barbara D'Urso. Questi eventi non sono stati ben accettati da Lucia Bramieri, che come Simone e Danilo si ...

Domani alle 12 Fognini-Nadal - Grande sfida per la semifinale degli Internazionali : Fognini incontrerà il vincente tra Rafa Nadal, numero 2 del mondo e primo favorito del tabellone, e il Next Gen canadese Denis Shapovalov, numero 29 Atp. DopoDomani il piccolo Federico compie un anno ...

Giro d'Italia 2018 : vincitore Sam Bennett! Gran finale nella 12tappa Osimo Imola : Diretta Giro d'Italia 2018 streaming video e tv 12tappa Osimo-Imola: percorso e orari, dovrebbero tornare protagonisti i velocisti anche se… , oggi, .

Ballando con le stelle 2018 - tutto pronto per il Gran finale : ... chi salirà sul gradino più alto del podio? Chi alzerà la coppa del vincitore? Ai nastri di partenza di questa sfida a colpi di danza, abbiamo personaggi e stili diversi: spettacolo, sport, web, moda,...

Finale Europa League - delirio Atletico Madrid : è Grande festa - tutte le foto [GALLERY] : 1/18 AFP/LaPresse ...

Diretta / Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : verso il Gran finale! Percorso 11^ tappa : Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 11^ tappa Assisi-Osimo: Percorso e orari di questa ostica frazione sugli Appennini, possibili insidie (oggi 16 maggio)(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:52:00 GMT)

Nina Moric vs Luigi Favoloso : "Abbiamo perso un figlio"/ "Mi hai dato il colpo finale" (Grande Fratello 2018) : Luigi Favoloso e Nina Moric, l'incontro al Grande Fratello 15: la modella croata parla della perdita del figlio che aspettava dal fidanzato. La scelta del gieffino.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 09:00:00 GMT)

CremonaJazz - Gran finale con Fabrizio Bosso : CREMONA - gran finale di CremonaJazz, sabato 19 maggio alle 21, con Fabrizio Bosso , artista che, senz'ombra di dubbio, è oggi una vera e propria icona della tromba; nel concerto all'Auditorium ...

Passalacqua perde la finale con onore. Lo scudetto 2018 è di Schio dopo una partita di Grande intensità : Cronaca: Si parte con Ragusa che trova le misure in difesa, restringe gli spazi per il tiro delle padroni di casa che sono obbligate alla penetrazione in velocità o il tiro da fuori. La difesa ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani. Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore) - si sale per 45 km! Finale al 9% - che tappone sugli Appennini! : Ora il Giro d’Italia è atteso davvero da una svolta cruciale. Dopo l’Etna che ha consegnato la maglia rosa a Simon Yates grazie a un bello scatto e al nulla di fatto tra gli altri big, dopo le scaramucce di Montevergine, finalmente si inizierà a fare sul serio: la nona tappa, quella che precede il secondo giorno di riposo, promette scintille e sarà sicuramente determinante per le sorti della classifica generale. La lunghissima Pesco ...

Gran finale per il sesto Città di Palmanova : Si avvicina al Gran finale il sesto Concorso Musicale Internazionale Città di Palmanova , apertosi lunedì con la sezione riservata alle scuole. Domani, sabato 12 maggio, inizierà il Premio corale ...

The Voice - il Gran finale : musica - prove vocali coinvolgenti - emozioni e competizione per l’ultima serata : Tutto è pronto per l’ultima sfida del gran finale live. Lo studio Mecenate 2000 è stato rinnovato e ampliato per accogliere l’orchestra che accompagnerà le esibizioni dei 4 finalisti e i ballerini che animeranno l’ultimo appuntamento di “The Voice of Italy 2018”, in diretta su Rai2 e Radio2 giovedì 10 maggio dalle ore 21.20. Per i coach sono state otto settimane di scelte impegnative e di rinunce dolorose per arrivare alla scelta dei 4 ...

Il caso De Vrij e Lazio-Inter Calcio-sospetti al Gran finale : L e due grandi specialità nazionali sono il millantato credito e la teoria del complotto. Ieri la rete è entrata in fibrillazione per la seconda: l'Inter ha depositato il contratto (a parametro zero) di Stefan De Vrij, difensore olandese della Lazio, cinque anni a 3,8 milioni a stagione, secondo alcune fonti. Una buona operazione. De Vrij ha appena compiuto 26 anni, è un ottimo giocatore che può ancora crescere. L'unica controindicazione è che ...