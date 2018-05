Gp Francia | Dovizioso il più veloce nelle seconde libere

MotoGp Francia 2018 - Dovizioso domina le libere 2. Risultati e tempi : Fresco di rinnovo con la Ducati, il pilota forlivese gira più veloce di tutti. Secondo il campione spagnolo Marc Marquez, terzo Valentino Rossi

Andrea Dovizioso - GP Francia 2018 : “Stracontento per il rinnovo con Ducati - vogliamo il Mondiale. Benissimo a Le Mans” : Andrea Dovizioso ha realizzato il miglior tempo nella FP2 del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese si è scatenato nel secondo turno di prove libere a Le Mans lasciandosi alle spalle Marc Marquez e Valentino Rossi. Il morale è molto alto anche per il rinnovo di contratto con la Ducati come ha confermato ai microfoni di Sky Sport: “Sono stracontento. L’anno scorso abbiamo fatto una stagione strepitosa ma ...

MotoGP - GP Francia 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Andrea Dovizioso davanti a tutti - Valentino Rossi terzo! : Il rinnovo di contratto con Ducati (biennale fino al 2020) fa benissimo al morale di Andrea Dovizioso che si scatena nelle prove libere 2 del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha stampato il miglior tempo al termine di una sessione condotta da assoluto protagonista: 1:31.936, nuovo record del circuito di Le Mans, montando la media all’anteriore e la soft al posteriore. Il vicecampione del mondo è sembrato ...

MotoGP - GP Francia 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Marc Marquez il più veloce davanti a Dovizioso e Vinales. Valentino Rossi chiude in sesta piazza : Dove eravamo rimasti? Marc Marquez sempre in vetta anche nelle prove libere 1 del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo, in sella alla Honda, ha ottenuto il miglior tempo di 1’32″476 precedendo un ottimo Andrea Dovizioso (Ducati) di 0″025 e la Yamaha di Maverick Vinales di 0″067. C’è da dire che sia Marquez che Vinales hanno stampato crono molto rapidi, non cambiando mai la media al ...

Danilo Petrucci - GP Francia 2018 : “Voglio avvicinarmi ai primi. Il mio futuro dipende da Dovizioso” : Danilo Petrucci ha toccato diversi aspetti nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio di Francia della MotoGP di Le Mans. In primo luogo il pilota di Terni ha dato uno sguardo al recente passato, ovvero al suo quarto posto di Jerez de la Frontera. “Beh, ho conquistato un risultato importante con un pizzico di fortuna al termine, tuttavia, di un fine settimana decisamente positivo. Ho concluso con ...

MotoGP GP Francia - Dovizioso : 'Sono sereno per Le Mans' : Il Circuito Bugatti di Le Mans fa un po' meno paura alla Ducati dopo quanto visto in gara nell'ultimo GP della stagione, il quarto, corso in Andalusia. Sembra paradossale visto il doppio zero ...

MotoGP - GP Francia 2018 : Yamaha e Valentino Rossi già all’ultima spiaggia - Dovizioso deve reagire. Marquez favorito : Il Mondiale MotoGP 2018 fa tappa in uno dei tempi del motorsport, Le Mans, per la sessantunesima edizione del Gran Premio di Francia (clicca qui per programma e tv). Siamo solamente al quinto appuntamento della stagione, ma per una scuderia, la Yamaha, siamo già, forse, ad un punto di non ritorno. Discorso troppo prematuro? Probabilmente sì, ma la casa nipponica deve assolutamente dimostrare di aver fatto compiere un salto di qualità alla ...