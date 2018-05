: Berlusconi è preoccupato, i leader del Partito Popolare Europeo sono preoccupati. Quindi il governo che sta per nas… - vitopetrocelli : Berlusconi è preoccupato, i leader del Partito Popolare Europeo sono preoccupati. Quindi il governo che sta per nas… - fattoquotidiano : Governo, Di Battista: “Berlusconi abbattuto dalla congiura dello spread”. A M5s e Lega dice: “Pensate alla patria” - MediasetTgcom24 : Berlusconi: 'Disponibile a fare governo se Mattarella mi incarica' #berlusconi -

"In questo momento conc'è molta distanza. Ha sempre parlato a nome suo e della Lega, non a nome della coalzione. Gli ho consigliato di tornare a casa".Così il leader di FI. Si dice "preoccupato" per "la direzione giustizialista" presente nel contratto ditra Lega-M5S.Inoltre si prevedono "costi per 100 miliardi".L'incarico "per formare ildovrebbe andare al centrodestra. Otterremmo la maggioranza in Parlamento",spiega,che si dice "disponibile" a fare il premier.(Di venerdì 18 maggio 2018)