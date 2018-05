Governo | voto online su contratto Di Maio | Più del 94% di sì Rissa

Governo - Di Maio : da voto su Rousseau oltre 94% sì a contratto : Roma, 18 mag. , askanews, Disco verde degli iscritti al M5s al contratto di Governo con la Lega. Ad annunciarlo, con un post sul blog delle stelle, è il capo politico Luigi Di Maio. 'Più del 94% degli ...

Governo M5S-LEGA - DI MAIO “IO NO PREMIER”/ Voto contratto su Rousseau : Salvini - “Berlusconi sconcertante” : GOVERNO, il contratto M5S-LEGA: Di MAIO e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 19:10:00 GMT)

Governo Di Maio-Salvini : contratto soft dopo critiche Ue/ Accordo Lega-M5s - voto su Rousseau : ok dal Carroccio : Governo, il contratto M5s-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 16:25:00 GMT)

CONTRATTO Governo M5S-LEGA - DI MAIO “VOTO SU ROUSSEAU”/ Berlusconi “grande distanza con Salvini” : GOVERNO, il CONTRATTO M5S-LEGA: Di MAIO e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 14:52:00 GMT)

Contratto di Governo - voto online del M5s fino alle 20 : 'Se voi deciderete che è la strada giusta da percorrere, lo firmerò ' ha scritto sul blog Di Maio. Il testo non prevede più né l'uscita dall'euro, né la cancellazione del debito, ma il punto più ...

Governo - su Rousseau voto contratto Lega-M5s/ Berlusconi - “Salvini sbaglia con Di Maio. Io pronto a premier” : Governo, il contratto M5s-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Giustizia, Ue, Sud, Reddito di cittadinanza e flat tax. voto online su Rousseau(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 12:52:00 GMT)

Ecco il contratto di Governo di Salvini e Di Maio. Al via il voto on line degli iscritti al M5S : Trenta punti, 57 pagine, in copertina la dicitura «contratto per il governo del cambiamento» con sotto il logo del M5S e quello della Lega. Così si presenta la versione definitiva del programma condiviso tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. «Oggi si è finalmente definito in tutte le sue parti . Sono davvero felice. Sono stati 70 giorni molto intensi...

CONTRATTO DI Governo M5S-LEGA : VOTO ONLINE SU ROUSSEAU/ Di Maio - “se ok firmo con Salvini” : GOVERNO, il CONTRATTO M5S-LEGA: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Giustizia, Ue, Sud, Reddito di cittadinanza e flat tax. VOTO ONLINE su ROUSSEAU(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:25:00 GMT)

Contratto di Governo - al via il voto online per gli iscritti M5s - : Sulla piattaforma Rousseau gli elettori del Movimento potranno esprimersi fino alle 20 sul programma comune con la Lega. Nel weekend il testo sarà sottoposto anche ai militanti leghisti nei gazebo del ...

Contratto di Governo con la Lega? Via al voto on line sul sito M5S. Di Maio : firmerò solo se darete l'ok : Si è aperto alle 10 di venerdì e andrà avanti fino alle 20 di oggi il voto online degli iscritti al Movimento cinque stelle sul Contratto di governo firmato dai leader del partito con la Lega. Lo ...

Governo del cambiamento - via al voto online sul contratto M5s-Lega : Governo del cambiamento, ci siamo: per tutta la giornata di oggi, venerdì 18 maggio, dalle ore 10 alle 20, saranno attive le votazioni sulla

Governo : al via voto online M5s su contratto Di Maio agli iscritti - se date l'ok lo firmerò : Roma - Al via il voto online degli iscritti M5s sul contratto di Governo tra il Movimento e la Lega. Il voto, annunciato dal blog delle Stelle, si terrà dalle 10 alle 20 di oggi. È UN MOMENTO STORICO! VOTA IL contratto PER IL Governo DEL CAMBIAMENTO! È UN MOMENTO STORICO! LEGGI IL contratto https://goo.gl/mh6DEv E VOTA ORA SU ROUSSEAU: https://rousseau.movimento5stelle.it/ Oggi si è finalmente definito in tutte le sue parti ...

Governo : al via voto online M5s su contratto : Al via il voto online degli iscritti M5s sul contratto di Governo tra il Movimento e la Lega. Il voto, annunciato dal blog delle Stelle, si terrà dalle 10 alle 20 di oggi. Nel contratto "c'è la ...

Governo - al via voto online iscritti al M5s su contratto con Lega : Al via la votazione online degli iscritti M5s sul contratto di Governo tra il Movimento e la Lega. Il voto, annunciato dal blog delle Stelle, resterà aperto fino alle 20. "Alla fine - scrive Luigi Di ...