Governo : Tringali (M5S) - Bramini? Faraone chieda scusa (2) : (AdnKronos) - "E' possibile - agiunge Tringali - che il navigato Faraone non conosca la differenza? Le somme che Bramini vanta dall'ambito territoriale sono riferite ai servizi svolti per la gestione delle discariche di Scicli e Vittoria. Il comune di Ragusa, che faceva parte dell'Ato poi liquidato,

Governo : Tringali (M5S) - Bramini? Faraone chieda scusa (2) : (AdnKronos) – “E’ possibile – agiunge Tringali – che il navigato Faraone non conosca la differenza? Le somme che Bramini vanta dall’ambito territoriale sono riferite ai servizi svolti per la gestione delle discariche di Scicli e Vittoria. Il comune di Ragusa, che faceva parte dell’Ato poi liquidato, conferisce da sempre in un’altra discarica, gestita da un’altra ditta”. Dal candidato ...

