Governo | ora Salvini teme il «trappolone» Il bivio del Quirinale

Vincenzo Spadafora - il braccio destro di Luigi Di Maio che fa esplodere il M5s : se va lui nel Governo - è finita : Malumori nel Movimento 5 Stelle per il possibile ingresso nel governo di Vincenzo Spadafora . Tra gli eletti M5S, riferiscono fonti pentastellate, la nomina a ministro del braccio destro di Luigi Di ...

Sondaggi Elettorali Politici : Centrodestra al 42%/ Governo Lega-M5s : per il 20% dura solo fino ad Autunno 2018 : Sondaggi Elettorali Politici, Fabbrica Politica: Centrodestra al 42%, M5s sotto al 30%. Quanto dura il Governo Lega-Di Maio? Per il 20% solo fino all'Autunno 2018(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 20:07:00 GMT)

Governo - Toninelli : “Russia? Abbiamo discusso delle sanzioni. Ma non posso dirvi se sono ancora nel contratto” : “Abbiamo discusso in questi giorni delle sanzioni alla Russia, sono state motivo di confronto ma ancora non so dirvi se entreranno nel contratto”. Così Danilo Toninelli a margine dei tavoli operativi per la stesura del contratto di Governo. L'articolo Governo, Toninelli: “Russia? Abbiamo discusso delle sanzioni. Ma non posso dirvi se sono ancora nel contratto” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - quasi pronta la squadra Spadafora - Molteni... Tutti i nomi Premier - duello Bonafede-Fraccaro : Governo Lega-M5S. L'ennesimo vertice Salvini-Di Maio, non risolutivo, oltre ad avere quasi ultimato il lavoro sul contratto ha posto le basi per la squadra di Governo. Ormai è praticamente certo che a Palazzo Chigi andrà un esponente del Movimento 5 Stelle... Segui su affaritaliani.it

Fmi 'impaziente' di lavorare con prossimo Governo italiano : New York, 17 mag. , askanews, Il Fondo monetario internazionale si è detto 'impaziente di lavorare con il nuovo governo [italiano], una volta che sarà in carica e di formulare le politiche volte a ...

Governo : Urso - M5S si ricorda di Sud solo in campagna elettorale : Roma, 17 mag. , AdnKronos, 'Il Movimento 5 Stelle si ricorda del Mezzogiorno solo in campagna elettorale. è incredibile che ciò accada proprio mentre il rapporto annuale dell'Istat evidenzia come sia ...

Governo : Urso - M5S si ricorda di Sud solo in campagna elettorale : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – “Il Movimento 5 Stelle si ricorda del Mezzogiorno solo in campagna elettorale. è incredibile che ciò accada proprio mentre il rapporto annuale dell’Istat evidenzia come sia aumentato il divario tra Nord e Sud e denunzia la fuga all’estero delle migliori energie”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Adolfo Urso.“Fa bene Giorgia Meloni -aggiunge- a bacchettare chi sta ...

Governo - M5s : trattativa finita - Lega - non ancora : Modificato, fra le altre, il punto sulla Tav, reso meno specifico: è stato eliminato il tema del terzo valico - È un Di Maio ottimista quello che aggiorna i giornalisti a Montecitorio alla fine di una ...

Governo M5s-Lega : trovato un accordo tra Salvini e Di Maio - ma serve ancora tempo : Governo M5s-Lega, limature e ultimi dettagli. Nuovo incontro alla Camera tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che oggi cercheranno di mettere una firma...

M5s-Lega - Scanzi : “Faranno a gara a chi fa cadere prima il Governo. Sarà una perenne campagna elettorale” : “Governo Salvini-Di Maio? Guardando ai numeri, credo che la trazione Sarà grillina, perché il M5s ha, più o meno, il doppio dei voti della Lega. Bisogna anche vedere di quale Lega si parla”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso di Otto e Mezzo (La7). E spiega: “E’ necessario capire se Salvini fa parte di questo governo con convinzione, avendo reciso il cordone ombelicale con Berlusconi, oppure se è lì ...

Beppe Grillo : "Governo? Ancora un po' e si farà" : Beppe Grillo, leader carismatico del Movimento 5 Stelle, ha rilasciato un’intervista a Newsweek, che è stata poi rilanciata anche sul suo blog. Nelle ore in cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono al lavoro con i loro collaboratori per la formazione del nuovo esecutivo, il comico genovese sembra essere abbastanza ottimista, anche se chiede un po’ di pazienza: "Governo del M5S? Ci vorrà Ancora un po' di tempo, ma accadrà. Se puntiamo a ridurre ...

Nuovo vertice tra Di Maio e Salvini : si tratta ancora sul capo del Governo : È iniziato ora l’incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio a Montecitorio. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del governo. ...

Governo - M5s e Lega chiudono il "contratto". Ora si tratta a oltranza sul premier : ... la base di questo accordo prevederebbe che se a capo del Governo andasse Di Maio, allora la squadra di Governo sarebbe di 20 ministri e le deleghe di peso , Interno, Difesa, Lavoro, Economia, ...

Governo M5S-Lega : "contratto di Governo ultimato". Ora si tratta sul Premier : 21.10 - Luigi Di Maio e Matteo Salvini non hanno ancora rilasciato dichiarazioni, ma voci vicine ai due hanno rivelato che l'ok alla bozza definitiva è arrivato. Questo vuol dire che, raggiunto l'accordo sui temi, ora la discussione si può spostare sui nomi che dovranno comporre l'esecutivo, a cominciare da quello per la Presidenza del Consiglio.18.45 - Le nuove dichiarazioni di Luigi Di Maio lasciano immaginare qualcosa di rivoluzionario per ...