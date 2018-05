Governo | Mattarella furibondo con Di Maio e Salvini | il retroscena di Minzolini | chi

Governo - Berlusconi : “Preoccupato e deluso dal contratto Lega-M5s”. E si mette a disposizione di Mattarella : “Ho 9 anni di esperienza” : Silvio Berlusconi arriva ad Aosta per la campagna elettorale in vista delle regionali di domenica e spara bordate sul leader della Lega Matteo Salvini e sul contratto di Governo stipulato con il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio. “Salvini – ha detto – non ha mai parlato a nome della coalizione di centrodestra, ha sempre e solo parlato a nome proprio o a nome della Lega. La coalizione con un programma comune è assolutamente ...

Governo - Salvini : "Lunedì si chiude - oppure la parola tornerà a Mattarella" : Movimento 5 Stelle e Lega hanno chiuso il contratto di Governo. Ci sono delle "piccole parti da sistemare" - come ha spiegato nel tardo pomeriggio Di Maio - ma l'accordo ha già superato il vaglio dei due capi politici. Resta da sciogliere il nodo legato al Premier che secondo Di Maio "non rappresenterà un problema", ribadendo di essere "molto fiducioso" perché "sono sicuro che troveremo una soluzione". Senza un nome da portare a Mattarella i ...

Governo - Macron : «Vedo forze paradossali - fiducia in Mattarella» : «Bisogna accettare quello che i popoli decidono. Non so quali saranno le posizioni del nuovo Governo italiano. Quello che vedo ora sono forze eterogenee e paradossali che potrebbero allearsi su un ...

M5s-Lega - pronto il contratto di Governo : «Non c’è uscita dall’euro». Mattarella : «Attendo il testo» : Salvini e Di Maio: «Se serve pronti a stare fuori da squadra di governo». Preoccupata la Commissione Ue, anche alla luce della bozza di un documento di lavoro (redatto la mattina del 14 maggio e dato per superato, in serata, dai due leader) che vede vari capitoli politicamente caldi.Berlusconi: contro M5s-Lega non c'è alcun complotto»...

Mattarella : «Attendo il testo definitivo del contratto». Governo - ora si tratta a oltranza sul premier : Chiuso il tavolo tecnico M5S-Lega sul programma del nuovo Governo. Non ci sarebbe più la previsione dell'opzione di uscita dall'euro. Nel documento ci sarà soltanto un...