Governo M5s-Lega | il contratto di governo | la versione definitiva del testo

M5S-Lega : un Governo che irrita Ma piace alla gente che piace Dall'Italia la rivoluzione del popolo : Non abbiamo avuto la soddisfazione di andare ai Mondiali ma l’Italia di certo, in questo periodo, non sta morendo di noia. Il post elezioni è stato qualcosa, nel bene e nel male, che ha diviso, caricato, portato adrenalina da una parte e all’altra degli schieramenti politici. Segui su affaritaliani.it

Governo : al via voto online M5s su contratto Di Maio agli iscritti - se date l'ok lo firmerò : Roma - Al via il voto online degli iscritti M5s sul contratto di Governo tra il Movimento e la Lega. Il voto, annunciato dal blog delle Stelle, si terrà dalle 10 alle 20 di oggi. È UN MOMENTO STORICO! VOTA IL contratto PER IL Governo DEL CAMBIAMENTO! È UN MOMENTO STORICO! LEGGI IL contratto https://goo.gl/mh6DEv E VOTA ORA SU ROUSSEAU: https://rousseau.movimento5stelle.it/ Oggi si è finalmente definito in tutte le sue parti ...

I 3 timori dei mercati sul Governo M5s-Lega : A preoccupare gli investitori sono almeno tre fattori:?la tenuta dei conti pubblici;?la presunta extra-crescita del Pil (tutta da dimostrare);?l’impronta euroscettica del nuovo governo in via di formazione. Segno che, sui mercati, qualcuno inizia già a speculare su possibili fughe di capitali dall’Italia...

Governo - al via voto online del M5s sul contratto. Chiusura alle 20 : #Iosononelcontratto. I Cinquestelle lanciano così il voto online degli iscritti sulla piattaforma Rousseau sul contratto di Governo con la Lega:”Oggi si è finalmente definito in tutte le sue parti il Contratto per il Governo del Cambiamento. Sono davvero felice” – scrive il capo politico Luigi di Maio sul blog delle Stelle annunciando il voto. “Sono stati 70 giorni molto intensi, sono accadute tantissime cose, ma alla ...

Governo : Malpezzi - da M5S-Lega nessuna soluzione concreta su scuola : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “Nel contratto di Governo tra Lega e M5S la voce scuola sembra trovare ispirazione più dall’esigenza di riempire un’altra casella piuttosto che dalla volontà di elaborare un progetto meditato sul futuro dell’istruzione. E’ evidente l’intento di strizzare l’occhio ai docenti, ma non c’è altro di concreto. Le due forze che in questi mesi hanno gettato benzina sul ...

Governo - il nuovo Contratto Lega-M5s/ Da No a Sì Tav - Sud e Ue : Di Maio-Salvini - “noi no premier” : Governo, il Contratto M5s-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Giustizia, Ue, Sud, Reddito di cittadinanza e flat tax. Ultime notizie live(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 10:17:00 GMT)

Contratto di Governo M5s-Lega : via al referendum online - sabato e domenica il voto dei militanti nelle piazze : ... , la riduzione della pressione fiscale con l'introduzione di una flat tax che rispetti il criterio della progressività, il taglio dei costi della politica la cyber security, ma soprattutto ...

Governo Lega e M5S alla stretta finale Come premier un grillino di alto profilo : Esteri ed Economia verranno concordati con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. alla Farnesina potrebbe approdare il capo dei grillini, in alternativa Di Maio avrebbe intenzione di ...

Governo Lega e M5S alla stretta finale : Il Capo dello Stato attende notizie precise sullo stato dell’intesa e vuole un nome. Il tempo è poco e Salvini avverte: «O lunedì al Colle o si rivota». Più positivo è apparso Di Maio

M5s-Lega - Travaglio : “Aumento spread? Non c’è nessuna connessione con fuga di notizie su contratto di Governo” : “Salvini e di Di Maio parlando di complotto dello spread? Non esiste nessun complotto. Io non credo ai complotti, così come non credevo al complotto dello spread evocato da Berlusconi e da Brunetta nel 2011, quando il governo Berlusconi cadde semplicemente perché non aveva la maggioranza”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che aggiunge: “L’aumento dello spread in questi giorni è parallelo a quello ...

Pensoni nella bozza Lega-M5S : come uscirà dal lavoro col nuovo Governo Video : Siamo ancora alla bozza perché adesso serve l’ok dei due leader di Movimento 5 Selle e Lega, ma di fatto il contratto di Governo tra le due forze politiche è pronto. Un documento di 40 pagine e 29 punti con una seri di provvedimenti di carattere urgente che i due partiti si prefiggono l’obbiettivo di mettere in atto appena costituito l’Esecutivo. Una miriade di punti di cui tanto si è parlato in questi giorni ed altri che hanno fatto capolino a ...