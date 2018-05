Governo M5S-Lega | il 94% degli iscritti al Movimento ha votato sì al contratto

Governo : Tringali (M5S) - Bramini? Faraone chieda scusa : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) – “Davide Faraone dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa. Invece di complimentarsi con chi, come Luigi Di Maio, ha incontrato un imprenditore onesto che ha visto fallire la sua attività a causa di crediti non riscossi dallo Stato, sparge falsità e addossa la colpa al comune di Ragusa che non c’entra proprio nulla. Delle due l’una: o è in malafede o è ignorante”. Così il candidato del M5S ...

Governo : Tringali (M5S) - Bramini? Faraone chieda scusa (2) : (AdnKronos) – “E’ possibile – agiunge Tringali – che il navigato Faraone non conosca la differenza? Le somme che Bramini vanta dall’ambito territoriale sono riferite ai servizi svolti per la gestione delle discariche di Scicli e Vittoria. Il comune di Ragusa, che faceva parte dell’Ato poi liquidato, conferisce da sempre in un’altra discarica, gestita da un’altra ditta”. Dal candidato ...

Referendum sull'accordo di Governo M5s-Lega : su Rosseau "sì" al 94% : Dopo la consultazione online sulla piattaforma Rousseau gli iscirtti pentastellati hanno dato il via libera al contratto di governo tra Lega e M5s. Ad annunciarlo è stato lo stesso Luigi Di Maio: "Più del 94% degli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno detto sì al contratto per il governo del cambiamento. C'è stata una grande partecipazione durante tutta la giornata. Come certificato dal notaio, che ha garantito la regolarità del voto, hanno ...

Governo : Tringali (M5S) - Bramini? Faraone chieda scusa (2) : (AdnKronos) - "E' possibile - agiunge Tringali - che il navigato Faraone non conosca la differenza? Le somme che Bramini vanta dall'ambito territoriale sono riferite ai servizi svolti per la gestione delle discariche di Scicli e Vittoria. Il comune di Ragusa, che faceva parte dell'Ato poi liquidato,

Governo : Tringali (M5S) - Bramini? Faraone chieda scusa : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - "Davide Faraone dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa. Invece di complimentarsi con chi, come Luigi Di Maio, ha incontrato un imprenditore onesto che ha visto fallire la sua attività a causa di crediti non riscossi dallo Stato, sparge falsità e addossa la colpa al comu

Governo M5S-Lega - Di Maio : “94% ha votato sì al contratto”/ Video - a Salvini : “Ora firma e squadra” : Governo, il contratto M5S-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 20:57:00 GMT)

M5s approva il contratto di Governo con la Lega : votano 45mila iscritti - il 94% dice sì : Gli iscritti del MoVimento 5 Stelle hanno approvato il contratto di governo con la Lega: hanno votato circa 45mila persone sulla piattaforma Rousseau, si è espresso positivamente rispetto al documento il 94% di loro. Luigi Di Maio parla di un plebiscito e spiega che con questo voto si dà il via libera al contratto di governo.Continua a leggere

Governo - Camusso boccia accordo Lega-M5s : ‘Disuguaglianze restano immutate. La flat tax è sbagliata e inadeguata’ : “La flat tax è tra le misure più sbagliate ed inadeguate di tutte. Veniamo da una lunga stagione durante la quale le disuguaglianze sono aumentate e la flat tax sembra annunciare che non ci sarà redistribuzione. Chi si è impoverito continuerà ad essere povero. La legge Fornero va cambiata, ma le cose che ho letto nell’accordo di Governo non mi pare ridisegnino un nuovo sistema previdenziale equo. In particolare, per i giovani, il ...

Governo : Tringali (M5S) - Bramini? Faraone chieda scusa : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) – “Davide Faraone dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa. Invece di complimentarsi con chi, come Luigi Di Maio, ha incontrato un imprenditore onesto che ha visto fallire la sua attività a causa di crediti non riscossi dallo Stato, sparge falsità e addossa la colpa al comune di Ragusa che non c’entra proprio nulla. Delle due l’una: o è in malafede o è ignorante”. Così il candidato del M5S ...

Governo : Tringali (M5S) - Bramini? Faraone chieda scusa (2) : (AdnKronos) – “E’ possibile – agiunge Tringali – che il navigato Faraone non conosca la differenza? Le somme che Bramini vanta dall’ambito territoriale sono riferite ai servizi svolti per la gestione delle discariche di Scicli e Vittoria. Il comune di Ragusa, che faceva parte dell’Ato poi liquidato, conferisce da sempre in un’altra discarica, gestita da un’altra ditta”. Dal candidato ...

Governo : Tringali (M5S) - Bramini? Faraone chieda scusa : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) – “Davide Faraone dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa. Invece di complimentarsi con chi, come Luigi Di Maio, ha incontrato un imprenditore onesto che ha visto fallire la sua attività a causa di crediti non riscossi dallo Stato, sparge falsità e addossa la colpa al comune di Ragusa che non c’entra proprio nulla. Delle due l’una: o è in malafede o è ignorante”. Così il candidato del M5S ...

Governo : Tringali (M5S) - Bramini? Faraone chieda scusa (2) : (AdnKronos) – “E’ possibile – agiunge Tringali – che il navigato Faraone non conosca la differenza? Le somme che Bramini vanta dall’ambito territoriale sono riferite ai servizi svolti per la gestione delle discariche di Scicli e Vittoria. Il comune di Ragusa, che faceva parte dell’Ato poi liquidato, conferisce da sempre in un’altra discarica, gestita da un’altra ditta”. Dal candidato ...

Governo Lega-M5s all'ultimo miglio - ma Berlusconi inizia il fuoco di sbarramento : Contratto chiuso per l’ennesima volta, ora l’ok dei vertici della Lega e della base digitale del Movimento Cinque Stelle. Sabato l’avallo della base leghista (con sistemi coevi alla stampa con i caratteri mobili) e, se tutto fila liscio, lunedì al Quirinale a sciogliere il voto e presentare il lavoro. Siamo alla svolta? I diretti interessati giurano di sì, ma che il Governo che dovrebbe nascere avrà i suoi ...

19 ministri - 13 con portafoglio Su Affari il Governo Lega-M5S Molte le donne. Ecco tutti i nomi : governo Lega-M5S. 19 ministri di cui 13 con portafoglio e sei senza. La squadra del governo Salvini-Di Maio è quasi pronta. Affaritaliani.it anticipa la lista quasi completa dei ministri, secondo quanto riferito da una fonte qualificata della nuova maggioranza giallo-verde Segui su Affaritaliani.it