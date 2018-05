Governo M5S-Lega | Di Maio e Salvini vanno alla ricerca del Premier LIVE

Blastingnews

: Governo, Di Battista: “Berlusconi abbattuto dalla congiura dello spread”. A M5s e Lega dice: “Pensate alla patria” - fattoquotidiano : Governo, Di Battista: “Berlusconi abbattuto dalla congiura dello spread”. A M5s e Lega dice: “Pensate alla patria” - Agenzia_Ansa : Ecco la bozza integrale del contratto di governo tra M5s e Lega del 15 maggio. E' di di 40 pagine, non c'è l'uscita… - lorepregliasco : Marco Travaglio a #ottoemezzo dice che l'aumento dello spread non è dovuto alle notizie sul governo M5S-Lega. Ho fa… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Dopo l'annuncio della fine del tavolo tecnico tra M5S e, la sensazione era che ildel cambiamento fosse vicino a prendere vita. Nella giornata di ieri, a partire dalle 9 fino alle 13:30, Luigi Die Matteosi sono riunitiCamera per provare a sciogliere gli ultimi nodi, dando il via all'esecutivo tra grillini e leghisti. Tra i principali problemi da risolvere resta quello delche dovrà sedersi a Palazzo Chigi: il M5S continua ad avanzare la candidatura del suo Capo politico, vale a dire di Luigi Di. Da questo punto di vista però,non sembra sentirci e anzi rilancia, sottolineando come né lui stesso in quanto leader della, né Diin quanto capo dei 5 Stelle andranno a ricoprire l'incarico di Presidente del Consiglio. Il numero del Carroccio dunque - pur riconoscendo il diritto dei grillini ad ambireguida del- non ...