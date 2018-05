Governo M5S-Lega | Berlusconi su Salvini | Parla a nome suo | non del

Cosa dice sullo sport il contratto di Governo M5S-Lega : contratto di governo M5S-Lega, quali sono i piani di Salvini e Di Maio per il mondo dello sport? Dagli impianti sportivi alla revisione delle competenze del Coni, i punti citati

Governo - Castelli (M5s) : “La Tav? Nel contratto di Governo rafforziamo il no a quell’opera inutile” : “Non è vero che nel programma non c’è il no alla Tav. La forma in cui l’abbiamo scritta rafforza ancora di più l’interruzione di quell’opera inutile“. Sono le parole della deputata del M5S, Laura Castelli, che in questi giorni ha fatto parte del tavolo tecnico per la stesura del contratto tra il movimento e la Lega. “Come è scritta oggi ci sono due punti che fanno in modo che quell’opera non si ...

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI/ Sale Lega - M5s ko : 27% vorrebbe su Lavoro la prima legge del Governo : SONDAGGI ELETTORALI POLITICI, Fabbrica Politica: Centrodestra al 42%, M5s sotto al 30%. Quanto dura il Governo Lega-Di Maio? Primi provvedimenti dovranno essere su Lavoro e tasse(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 17:40:00 GMT)

Governo : un commento ‘europeo’ sull’acqua - punto due del contratto M5S-Lega : Il tema acqua pubblica contenuto come secondo punto del contratto Salvini Di Maio, arriva casualmente nel momento in cui a Roma si chiude l’Assemblea dei delegati di EurEAU, l’associazione europea che riunisce le associazioni e i gestori dei servizi idrici dei Paesi Membri. Nei due giorni di lavori, EurEAU – di cui UTILITALIA è il rappresentante per il nostro paese – ha avuto modo di presentare il rapporto “The Governance of Water in Europe” dal ...

Governo Lega-M5S : i timori del mercato. Nuovi ribassi in vista? : A preoccupare è l'assenza di indicazioni sulle coperture, tenendo presente che dai tagli agli sprechi e ai costi della politica arriverebbero risorse insufficienti. Secondo Intesa Sanpaolo se il ...

Governo Lega-M5S - Sergio Mattarella : tecnici nei ministeri-chiave : Lunedì Matteo Salvini e Luigi Di Maio saliranno al Quirinale per illustrare a Sergio Mattarella la versione definitiva del contratto di Governo e presentare al capo dello Stato il presidente del ...

Governo Lega-M5s - quanto costa il “contratto” (100 miliardi - almeno) : L’Osservatorio conti pubblici italiani dell’Università Sacro Cuore ha calcolato le “quantificazioni sulle proposte contenute” nel contratto-programma di Governo messo a punto in via definitiva da Lega e M5s che sarà presentato, dopo la consultazione fra gli iscritti, al Quirinale lunedì prossimo. Si parte dalla “Flat tax”, la misura più costosa: tra 26/50 miliardi di euro, si tratta di una riforma dell’Irpef che porta le ...

Cosa non c’è nel contratto di Governo M5s-Lega : Il contratto di governo tra MoVimento 5 Stelle e Lega non contiene alcuni punti su cui ci si attendeva una presa di posizione più chiara. Non si parla di unioni civili, articolo 18, tagli di leggi inutili, donne, grandi eventi come le Olimpiadi, riduzione del programma degli F35 e il riferimento alle politiche per il Sud è ridotto a pochissime righe, molto generiche.Continua a leggere

Governo : M5S porta nelle piazze del Veneto il contratto : Venezia, 18 mag. (AdnKronos) – Il Movimento 5 Stelle porta in piazza il contratto per il Governo del cambiamento. Sabato 19 e domenica 20 maggio i portavoce del Movimento 5 Stelle e gli attivisti saranno nelle piazze di tutto il Veneto per far conoscere ai cittadini i contenuti del contratto.Consiglieri comunali, consiglieri regionali, parlamentari ed eurodeputati saranno assieme agli iscritti e agli attivisti per far conoscere alla ...

Contratto di Governo - il M5S ha dimenticato il Sud : Nella versione definitiva del Contratto di governo tra Lega e M5S mancano politiche ad hoc per il Meridione. Dopo le polemiche dei giorni scorsi nel documento finale è stato un aggiunto un capitolo con il titolo "Sud", in cui si legge: "Si è deciso, contrariamente al passato, di non individuare specifiche misure con il marchio "Mezzogiorno".Continua a leggere

Governo Di Maio-Salvini : contratto soft dopo critiche Ue/ Accordo Lega-M5s - voto su Rousseau : ok dal Carroccio : Governo, il contratto M5s-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 16:25:00 GMT)